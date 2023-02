6 NATIONS 2023 - Comme redouté par certains avant le début de Tournoi, un cadre du XV de France a peut-être dit adieu à la Coupe du monde face à l'Écosse. Anthony Jelonch s'est gravement blessé au genou gauche. De quoi faire grincer des dents ceux qui remettent en cause le nombre de matchs disputés par les internationaux français chaque saison...

Le corps d'Anthony Jelonch a finalement dit stop. Celui qui paraissait indestructible malgré les cartouches à gogo et un investissement sans faille a subi le coup de trop en bout de ligne ce dimanche après-midi. Face au monstre Duhan van de Merwe - l'ailier le plus physique du monde au passage - le troisième ligne tricolore n'a pas rechigné un instant au moment de foncer tête baissée sur le colosse écossais pour le pousser en touche à quelques centimètres de la ligne tricolore.

Le problème, c'est que l'enthousiasme autour de ce retour défensif a rapidement été remplacé par l'inquiétude. Les gestes du staff médical ne laissant guère place aux doutes, le genou gauche de Jelonch n'a pas résisté. Mais comment pouvait-il en être autrement ?

On pourra toujours nous glisser à l'oreille que les blessures font partie du sport, on ne pourra pas s'empêcher de se poser des questions sur le temps de jeu de ces hommes qu'on admire depuis les tribunes, mais qui y laissent des plumes à chaque minute passée sur le pré.

Avant le début de la compétition, Antoine Dupont, ami de toujours d'Anthony Jelonch ne mâchait pas ses mots : "Ce n'est pas qu'on joue trop, c'est qu'il y a trop de matchs. Quand on fait partie du staff du XV de France ou d'un club de Top 14, on veut toujours mettre ses meilleurs joueurs sur le terrain, et c'est normal. Le problème aujourd'hui, c'est que le calendrier est trop chargé, et les plages de repos manquent cruellement." Voilà qui est dit...

20 matchs pour Jelonch cette saison

C'est simple, ce France-Écosse était tout simplement (déjà) le vingtième match de l'ancien Castrais cette saison. 18 titularisations et seulement 2 match sur le banc, soit un total de 1321 minutes depuis le début de l'exercice avant de voir son genou le forcer à quitter ses partenaires ce dimanche après-midi. C'est le deuxième joueur du huit de devant avec le plus de temps de jeu avant le coup d'envoi de ce duel face au XV du Chardon.

Seul Grégory Alldritt a plus joué que le flanker tricolore avec 1366 minutes passées sur le rectangle vert. Au passage, le numéro huit rochelais est d'ailleurs critiqué au vu de ses performances dans ce Tournoi 2023, faut-il y voir là une (logique) fatigue physique ?

Si la Coupe du monde était dans deux ans, je serais très inquiet pour Antoine

Faut-il s'attendre à d'autres graves blessures de ce genre dans les rangs tricolores avant la Coupe du monde 2023 ? Nous aimerions tellement pouvoir réponde "non" à cette question. Mais quand même le directeur de la performance du XV de France s'inquiète pour certains de ses protégés, et notamment Antoine Dupont, difficile de se montrer rassurant...

Dans un entretien accordé à Midi Olympique avant le début de Tournoi, Thibault Giroud a déclaré ceci : "Je vais être très honnête avec vous : si la Coupe du monde était dans deux ans, je vous dirais que je serai très inquiet pour Antoine. Arriver à maintenir ce niveau d’intensité… (il grimace) C’est bien que le Mondial soit dans huit mois. Mentalement et physiquement, jouer 2000 minutes par an à son niveau, tu ne peux pas le reproduire pendant dix ans."

Il est vrai que les supporters français en appellent aux dieux du rugby à chaque intervention de leur joyau pour l'épargner d'une grave blessure. Néanmoins, il faut noter que de par sa suspension en novembre dernier et sa gestion par le staff toulousain, Dupont a pu bénéficier de quelques plages de repos bienvenues pour sa santé.

De quoi redonner (un peu) le sourire à ceux qui ont fait la moue ce lundi matin à la machine à café après la blessure de Jelonch...