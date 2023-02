Retrouvez toutes les dernières informations transferts grâce à Midi Olympique. Le Clermontois Amatosero en partance vers le Super Rugby, le sélectionneur des Fidji est connu ou encore un Aurillacois vers l'Uson.

Retrouvez l'intégralité des indiscrétions sur midi-olympique.fr

Clermont > Amatosero vers les Waratahs, qui ont convaincu Holloway de rester

En fin de contrat avec Clermont au 30 juin 2023, Miles Amatosero (20 ans) s’apprête à repartir en Australie. Selon nos informations, le deuxième ligne australien a donné son accord aux Waratahs malgré la volonté de l’ASMCA de le conserver et l’approche de l’Union Bordeaux-Bègles. Cette saison, Miles Amatosero a été aligné à douze reprises toutes compétitions confondues. Le deuxième ligne comptabilise 26 matchs en trois saisons passées sous les couleurs jaune et bleu. En retournant dans son pays d’origine, il pourra postuler à une place en sélection. Ironie de l’histoire, l’ASM espérait attirer un actuel deuxième ligne des Waratahs, Jed Holloway (30 ans, 10 sélections), en vue de la saison prochaine. Malgré des offres en provenance de France, le Wallaby a choisi de rempiler avec la franchise de Sydney. Quitte à s’asseoir sur 200 000 $ australiens de plus (environ 130 000 €), selon la presse locale.

Fidji > Raiwalui nommé sélectionneur

Simon Raiwalui est le nouveau sélectionneur des Fidji jusqu’à la Coupe du monde, au moins. L’ancien deuxième ligne international fidjien remplace à la tête de la sélection Vern Cotter, qui a quitté son poste il y a quelques semaines. Simon Raiwalui ne manque pas d’expérience. Ancien entraîneur adjoint des Harlequins, des Warrios et des Wallabies, il avait déjà occupé le poste de directeur de la performance au sein de la Fédération fidjienne. L’ancien deuxième ligne des Saracens et du Racing 92 a connu 39 sélections avec les Fidji entre 1997 et 2002.Simon Raiwalui connaît très bien la France. Joueur du Racing entre 2007 et 2011 (75 matchs), il a coaché plusieurs équipes du championnat, le Racing, le Stade français et Biarritz. Il remporte d’ailleurs le Bouclier de Brennus en 2015 avec les Parisiens.

Nevers > Bouyssou en approche

Actuellement à Aurillac, Hugo Bouyssou (26 ans) est en contacts avancés avec Nevers, selon nos informations. Le demi de mêlée, formé à Clermont, compte dix matchs et quatre essais cette saison. Il évolue à Aurillac depuis huit ans.

Retrouvez l'intégralité des indiscrétions sur midi-olympique.fr