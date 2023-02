INTERNATIONAL - Brett Hodgson a été nommé entraîneur de la défense de l'Australie. Il rejoint le staff d'Eddie Jones pour la Coupe du monde.

Un renfort de plus dans le staff d'Eddie Jones. Brett Hodgson, ancien joueur professionnel de rugby à XIII, devient le nouveau coach de la défense des Wallabies.

Eddie Jones a donc choisi une ancienne figure du rugby à XIII pour entraîner la défense des Wallabies à six mois de la Coupe du monde.

Brett Hodgson aurait dû rejoindre le staff anglais

Passé par la NRL (National Rugby League) et la Super League anglaise, il rejoint le staff australien. "Brett est un jeune entraîneur travailleur et minutieux qui sera un atout majeur pour les Wallabies et le staff ", a déclaré Eddie Jones au moment d'officialiser la nouvelle.

Brett Hodgson aurait dû rejoindre le staff anglais sous la direction d'Eddie Jones après la dernière tournée automnale. Malheureusement pour le XV de la Rose et pour l'ancien treiziste, l'ancien sélectionneur du Japon a été démis de ses fonctions en fin d'année et a ensuite rejoint son pays natal. Les deux hommes vont tenter d'amener les Wallabies vers le titre mondial, qui leur échappe depuis 1999.