TOP 14 - Pierre Mignoni, l’entraîneur toulonnais, est apparu marqué à l’issue de la défaite du RCT à Clermont. L’ancien demi de mêlée de l’ASM et de Toulon regrette une première mi-temps "cauchemardesque".



Pierre, comment expliquez-vous cette première mi-temps où vous avez concédé jusqu’à vingt-deux points d’écart ?

On fait dix minutes plutôt bonnes, on arrive à "breaker" la défense de Clermont deux fois, mais nous n’avons pas de soutien. Et ensuite c’est une première mi-temps cauchemardesque qui n’est pas digne de ce qu’on fait depuis plusieurs semaines. On savait que Clermont allait beaucoup s’engager notamment sur l’entame de match mais ce n’est pas acceptable.

Clermont fait tomber Toulon et reste dans la course au top 6 ! ?\ud83d\udd35



Pour revivre le match > https://t.co/53p1Ivx1HG pic.twitter.com/53TspXDF5B — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 26, 2023



Malgré tout vous revenez à huit points au retour des vestiaires…

Oui mais on a fait beaucoup trop de fautes pour les mettre sous pression. Il y a eu de meilleures choses en seconde mi-temps mais on est absent des débats en conquête en première mi-temps et sur la discipline. A partir de là on ne peut pas contrôler le match. On doit faire beaucoup mieux… c’est dommage car ça nous met un coup d’arrêt après une dynamique positive. L’ASM a dominé les débats sur les ballons portés offensifs et défensifs.



Ihaia West était-il à 100% ? Il n’a pas tapé les renvois ni les pénaltouches…

Ihaia ne s’est pas entraîné cette semaine, on voulait simplement l’économiser sur le jeu au pied. On avait prévu un plan B au cas où mais aujourd’hui il était à 100%… pas l’équipe. Et c’est ce qui m’inquiète. La semaine dernière les garçons ont fait un match extraordinaire contre Toulouse et ce soir pendant trente minutes on est absent. J’accepte de perdre contre un grand Clermont mais je pense qu’on a les moyens de se mettre en face. Je vais retenir la réaction qu’on a eu. On peut revenir dans ce match et en marquant vite on pouvait les faire douter, mais ça n’a finalement pas été le cas. On a manqué de munitions pour marquer cette équipe de Clermont. Maintenant on a six jours pour vite basculer.