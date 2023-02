Baptiste Jauneau a déployé un large sourire à l’issue de la victoire clermontoise face à Toulon. Le jeune demi de mêlée de l’ASM veut croire en une nouvelle dynamique pour les Jaunards.

Baptiste, vous venez de remporter un match à pression, était-ce une rencontre essentielle pour votre fin de saison ?



Oui on est satisfait car il fallait absolument cette victoire. Elle nous fait du bien même si on ne s’éloigne pas encore du bas de classement. Mais cela nous fait du bien mentalement, on essaye de tendre vers une dynamique de victoires et j’espère que celle-ci va nous amener vers la bonne voie.

Alivereti Raka et Alex Newsome lors de Clermont-Toulon le 26 février 2023 Icon Sport - Icon Sport

Ça change oui tout le monde a fait son boulot. Nos avants ont dominé en première période et cela nous a vraiment soulagés. En fin de première mi-temps on encaisse un essai qui est dommageable. On en prend un autre en sortant des vestiaires, on a eu un léger doute qui s’est installé ça a été un peu compliqué. Mais on a réussi à réagir et cela fait plaisir.



Après ces deux essais Clermont a imposé de grosses séquences au RCT et vous êtes parvenu à remarquer des points…



On a scoré quand on arrivait dans les zones de marque et cela nous a fait du bien, chose que nous n’avons pas su faire à Bordeaux notamment. Le drop d’Anthony Belleau a fait beaucoup de bien et cela a donné de la confiance à tout le monde. Il s’est mis dans l’axe et il a pris ses responsabilités.

Un mot sur votre essai ?



Oui cela fait plaisir ! On était à cinq mètres de la ligne toulonnaise et j’ai marqué mais que ce soit moi ou un autre ce n’est pas le plus important. On a réussi à concrétiser et c’est tant mieux.



Vous vous installez de plus en plus dans le groupe. Comment vivez-vous cette période ?



Je me sens bien le groupe m’intègre bien et je suis très soutenu par Sébastien Bézy. J’espère leur apporter ce que je reçois du mieux que je peux, sinon c’est un peu c*n (rires)