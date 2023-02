Les Bleus s'imposent mais perdent Jelonch, Bayonne reçu 10/10... Les 5 infos de ce week-end

Les Bleus repartent de l'avant avec une victoire à cinq points face à l'Ecosse mais perdent Anthony Jelonch, sorti sérieusement touché au genou, Bayonne qui s'impose de nouveau à domicile et s'affirme dans le top 6, Clermont qui bat Toulon, Léo qui regrette Tuisova... Voici les cinq infos qu'il ne fallait pas louper ce week-end.

La France s'est imposée face à l'Écosse avec le bonus offensif (32-21) dans un duel intense et rythmé à outrance. Auteurs d'une première période de bonne facture, les Bleus ont assuré l'essentiel face à des Écossais qui auront longtemps monopolisé le ballon dans une rencontre émaillée par les expulsions précoces de Mohamed Haouas et Grant Gilchrist.

Le troisième ligne français Anthony Jelonch, victime d'une torsion du genou après un plaquage sur Duhan Van Der Merwe, est sorti dès la 24ème minute de jeu. Suite à cette blessure, il a quitté le terrain et est parti passer un IRM à la mi-temps. Une rupture des ligaments croisés du genou est suspectée, ce qui rendrait sa présence à la Coupe du monde incertaine. "Les nouvelles d’Anthony ne sont pas bonnes et c’est la raison pour laquelle notre joie est modérée. Le premier diagnostic donne en effet une rupture du ligament croisé antérieur", a rapporté après la rencontre le sélectionneur Fabien Galthié.

10e victoire en 10 matchs pour l'Aviron bayonnais à Jean-Dauger. Opposés à des Castrais, qui ne pensent plus qu'à leur maintien en Top 14, les Bayonnais ont logiquement poursuivi leur carton plein devant Castres (41-10). Avec ce succès bonifié, le club promu poursuit sa surprenante saison et prend place solidement dans le top 6. Pour Castres, la situation se complique en bas du classement.

L'ouvreur du LOU a eu des mots forts après la victoire des siens face au Racing (45-11). Dans l'émission de Canal+, il a déclaré : "Je ne comprends pas comment on a pu laisser partir un joueur comme ça" sur le départ de Josua Tuisova en fin de saison. "Quand tu as un joueur comme lui sur le terrain et qu’il est en forme, tu peux rêver grand. Malheureusement, il va nous quitter la saison prochaine", a-t-il précisé. En attendant, les Lyonnais confirment leur grande forme avec cette victoire bonifiée face au Racing et une troisième place au classement.

Clermont s'impose face à Toulon en conclusion de la 19e journée de Top 14