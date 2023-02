6 NATIONS 2023 - La Fédération française de rugby a communiqué ce lundi en fin de matinée sur les 17 joueurs protégés qui ne pourront pas participer à la 20ème journée de Top 14 avec leurs clubs respectifs. Parmi eux, notamment, 13 des 15 titulaires du match contre l'Ecosse.

Ils seront mis au repos pour ce week-end, comme l'a décidé la FFR et comme l'oblige la convention avec la Ligue Nationale de rugby. Les 17 joueurs protégés sont 13 des quinze titulaires face à l'Ecosse ainsi que François Cros et Sipili Falatea. Ils "remplacent" respectivement Anthony Jelonch (blessure au genou) et Mohamed Haouas (carton rouge). Deux remplaçants, Reda Wardi et Romain Taofifenua, sont eux aussi exemptés de cette journée de Top 14 à venir.

En revanche, les autres joueurs présents sur la feuille de match comme Matthieu Jalibert, Baptiste Couilloud, Sekou Macalou et Gaëtan Barlot pourront possiblement jouer avec leurs clubs respectifs ces samedi et dimanche 4 et 5 mars.

À noter que le prochain match du XV de France, à Twickenham face aux Anglais, de déroulera le 11 mars prochain à 17h45.