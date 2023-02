6 NATIONS 2023 - Au lendemain de la victoire des Bleus dans leur antre, les Écossais ont laissé transparaître quelques regrets. Mais au-delà de la déception du XV du Chardon, personne n'est passé à côté de la performance XXL de Fickou en soulignant la force collective entrevue lors du premier acte. Retour sur ce France - Écosse dans l'œil des médias étrangers...

Ce dimanche après midi, les Bleus ont privé l'Écosse d'un potentiel Grand Chelem en s'imposant 32-21 sur la pelouse du Stade de France. Alors que les Écossais s'avançaient en sérieux prétendants à ce titre, cette défaite si près du but était forcément frustrante. En conférence de presse d'après match, le centre écossais, Huw Jones expliquait avoir : "le sentiment que l'on pouvait gagner ce match". Car c'est bien ce qui aurait pu se produire. Ian McGeechan, ancien international écossais assure même dans les colonnes du Telegraph : "La France avait vraiment peur de perdre ce match."

Alors que les hommes de Fabien Galthié livraient une performance quasi parfaite lors du premier acte, le retour des vestiaires s'avérait plus compliqué. "On a entrevu l'ancienne France, celle qui était capable de dominer l'adversaire en pratiquant un jeu à la fois efficace et pétillant", résume le média italien, On rugby, pour évoquer la première période des Bleus. Mais finalement "c'est la classe de Gaël Fickou", assure le Telegraph, qui faisait la différence et scellait le score de cette rencontre.

Jelonch, Cros et Ramos ont aussi impressionné

Au-delà du simple compte rendu de match, plusieurs médias se sont concentrés sur les performances individuelles du XV de France. Élu homme du match, le nom de Gaël Fickou revient logiquement mais il n'est pas le seul à avoir marqué les esprits. "Lorsque Jelonch a quitté le terrain pour la deuxième fois, la France a également perdu son joueur le plus abrasif et le plus puissant", peut-on lire sur Planet Rugby. Et son coéquipier toulousain a également eu droit à ses compliments : "François Cros a réalisé une performance d'une brillance discrète, martelant 16 plaquages, dont quatre massifs et dominants, et portant comme un démon la première phase". Du côté des lignes arrières, Thomas Ramos est cité. Précis dans tout ce qu'il a entrepris, la performance du Toulousain est soulignée grâce à une "efficacité pure et simple".

Si la frustration semblait difficile à encaisser pour les Écossais à l'image de l'analyse du capitaine Jamie Ritchie, qui expliquait dans les colonnes de la BBC : "nous avons montré suffisamment de choses pour pouvoir gagner", il n'en reste pas moins que la prestation des Français a une nouvelle fois épaté...