Fabien Galthié prend la défense de son pilier droit, Antoine Dupont protège son équipe, Léo Berdeu voudrait voir rester Josua Tuisova, Pierre Mignoni en colère après le match des siens et Jonathan Danty appréhende son retour... Voici le top des déclas du week-end !

Après le geste de Mohamed Haouas, pour lequel le montpelliérain a écopé d'un carton rouge, Fabien Galthié est monté au créneau pour défendre son joueur. En conférence de presse après la rencontre, le sélectionneur national est longuement revenu sur le match des Bleus dans son intégralité.

À l'issue de la victoire des siens face à l'Écosse, Antoine Dupont a posté un message sur ses réseaux sociaux. Suite au carton rouge de Mohamed Haouas, les critiques pleuvent et le capitaine des Bleus à travers son compte Instagram a apporté son soutien au pilier droit.

L'ouvreur du LOU a eu des mots forts après la victoire des siens face au Racing (45-11). Dans l'émission de Canal+, il a déclaré : "Je ne comprends pas comment on a pu laisser partir un joueur comme ça" sur le départ de Josua Tuisova en fin de saison.

Pierre Mignoni, l’entraîneur toulonnais, est apparu marqué à l’issue de la défaite du RCT à Clermont. L’ancien demi de mêlée de l’ASM et de Toulon regrette une première mi-temps "cauchemardesque".

Libéré par le staff du XV de France en milieu de semaine, Jonathan Danty est resté plus d’une heure sur la pelouse lors de la victoire bonifiée du Stade rochelais face à Brive, samedi soir (36-12). Revenu plus tôt que prévu de sa blessure au genou et encore – naturellement – loin de son meilleur niveau, le centre des Bleus se montre prudent avant les prochaines échéances du 6 Nations.