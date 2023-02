6 NATIONS 2023 - Lors de la troisième journée du Tournoi, le classement s'est resserré dans la partie haute du classement, pendant que la crise persiste au pays de Galles. Le joueur, l'essai, la stat' à retenir... Voici le bilan de cette troisième journée !

Le joueur : Bundee Aki

Cette équipe d'Irlande impressionne encore et toujours. Au bout d'un match tendu en Italie, le XV du Trèfle a pu compter sur son centre pour créer des brèches, passer après contact et casser des plaquages. Le tout en inscrivant le troisième essai des siens à la vingtième minute de jeu. Le plus fou dans tout ça ? Il n'est même pas le titulaire à son poste, où Stuart McCloskey et Garry Ringrose lui sont préférés, le limitant à un rôle d'impact player souvent décisif dans les dernières minutes. Une profondeur de banc, sept changements dans le XV titulaire, qui est aussi l'une des raisons de la domination des Irlandais sur le rugby mondial récemment.

L'essai : Fickou délivre le Stade de France

Au bout d'un match mémorable face à de vaillants Ecossais, la France arrive à s'imposer avec le bonus offensif et se relance totalement dans la compétition. On joue alors la 79ème minute de jeu, Romain Taofifenua vient d'effectuer un grattage salvateur qui ouvre les portes de la victoire aux Bleus. Mais les partenaires d'Antoine Dupont en veulent plus. Devant pour quatre petits points seulement (25-21), ils décident de jouer cette pénalité à la main. Après deux temps de jeu, le demi de mêlée choisit de revenir côté fermé, en faisant la passe à un Gaël Fickou des grands jours. Une course tranchante qui laisse Kinghorn et Bhatti dans le vent, et le centre du Racing aplati l'essai du bonus dans un Stade de France en fusion.

\u231a\ufe0f À moins d'une minute du coup de sifflet final, Gaël Fickou délivre le XV de France avec un finish décisif. #Breitling #DefiningMoment @Breitling pic.twitter.com/JYssRCVy8p — Six Nations (FR) (@SixNations_FR) February 26, 2023

La stat' : 0 point en trois journées pour les Gallois

Rien ne va plus pour le XV du Poireau. Après une crise devenue publique entre la Fédération et les joueurs, place à des résultats toujours aussi inquiétants pour le retour aux manettes de Warren Gatland. Battu par une Angleterre pourtant pas extrêmement convaincante, le pays de Galles compte toujours zéro point après trois journées, et autant de défaites. C'est seulement la deuxième fois depuis le passage aux 6 Nations que cela leur arrive, la première étant il y a 20 ans, en 2003. Cette année-là, ils avaient fini dernier avec la Cuillère de Bois. Se profile un déplacement chez de vaillants Italiens lors de la première journée, pour sortir la tête de l'eau l'histoire de quelques jours.

Le meilleur réalisateur : Thomas Ramos poursuit son cavalier seul

En tête depuis la première journée du classement des réalisateurs, l'arrière toulousain continue sur sa lancée. Encore auteur de 17 points dimanche, dont un essai sur une interception bien sentie, il prend ses distances par rapport à ses concurrents pour ce trophée honorifique. Avec 45 points au total depuis le début de la compétition, Thomas Ramos est largement en tête devant Finn Russell (30) et Owen Farrell (17). Du côté des meilleurs marqueurs, c'est Huw Jones qui domine les débats, avec trois essais inscrits, suivi par neuf joueurs à deux essais, dont Ethan Dumortier et Thomas Ramos.

Thomas Ramos Icon Sport - Icon Sport

La question : le titre peut-il échapper à l'Irlande ?

Après un nouveau succès bonifié face à l'Italie, le XV du Trèfle compte 15 points en trois journées et se dirige tout droit vers un Grand Chelem, ou à minima une victoire finale. Mais derrière lui, les poursuivants s'accrochent, avec l'Angleterre, la France et l'Ecosse tous à 10 points. Alors que l'Irlande devra se déplacer à Murrayfield puis recevra le XV de la Rose, le moindre faux pas pourrait lui être fatale pour l'obtention d'un titre qui lui échappe depuis 2018. Comme il y a 3 ans, le Tournoi des 6 Nations pourrait se décider à la différence de points, pour l'instant largement à l'avantage des partenaires de Johnny Sexton, à +51.