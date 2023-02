TOP 14 - Suite à la victoire bonifiée des siens face à la Section paloise (34-10), Virgile Lacombe était un entraîneur satisfait. Même s'il trouve des axes d'amélioration, l'ancien joueur du Racing et du LOU a vu cette rencontre comme une aubaine pour ses jeunes joueurs.

"On a été indisciplinés en première mi-temps, cela nous a empêché d'aller au bout de nos actions, sans compter les ballons perdus dans les rucks. Mais ça va de pair avec le jeu que l'on veut faire. On a voulu mettre du volume et être capables de faire vivre le ballon dans la défense mais forcément cela nous met en danger. On peut y voir du négatif par rapport à ces pertes de balles mais il y a aussi beaucoup de positif et les joueurs ont pris beaucoup de plaisir. A la pause, on a essayé de modifier un peu notre jeu et de continuer à travailler fort autour des rucks. Cela nous a mis dans l'avancée. ça a bien fonctionné même si Pau a une grosse défense proche de sa ligne on a fini par marquer avec cette pénalité jouée vite à la main. Derrière, on a joué un ballon rapidement et ça nous a donné un peu d'air, avec la possibilité de nous mettre à l'abri.

Pau venait avec des intentions et nous avions besoin de faire un bon match car nous avions oublié des points en route la semaine dernière, et les résultats de la journée nous avait montré qu'il ne fallait pas faire un mauvais match. Le résultat est très positif et je pense que c'est intéressant pour l'avenir car, aujourd'hui, nous avons joué avec huit joueurs nés après 2000 et nos joueurs les plus âgés ont fait un bon match, en tenant leur rôle de leader et tirant tout le monde vers le haut. C'était un bon mélange dans une victoire aboutie. On essaie d'être en adaptation au quotidien, avec la possibilité que nos joueurs peuvent évoluer à plusieurs postes. Maintenant il va falloir trouver des solutions dans les semaines à venir car ça va etre difficile de bricoler comme ça toutes les semaines. J'espère que les blessés vont vite revenir."