Les Tops

Davit Niniashvili

Il n’avait pas joué avec le LOU depuis le 3 décembre, l’ailier géorgien a réalisé 80 minutes de haut vol. Décisif sur le premier essai en venant servir Toby Arnold, il a ensuite réalisé un précieux doublé. En étant opportuniste sur une situation de renvoi (43e), et d’un impressionnat triple dribbling en fin de partie (75e). Quand il est à ce niveau, le joueur de 20 ans en est presque déconcertant. Chacune de ses prises de balle pouvant déboucher sur une différence, cela donne confiance à ses partenaires.

Josua Tuisova

À l’instar de Niniashvili, le futur joueur du… Racing 92 est autre facteur-X du LOU. Auteur d’un essai après une impressionnante chevauchée dans le couloir, repoussant tous les adversaires face à lui (38e), il est souvent le premier détonateur de l’attaque lyonnaise. Difficile à plaquer, il libère forcément des espaces pour les autres. Et dans cette partie encore, Lyon a eu cette capacité à bien le trouver, alors qu’il était positionné comme premier centre. Le Fidjien a livré une prestation impressionnante.

Dylan Cretin

Probablement frustré de ne plus être dans les petits papiers de Fabien Galthié avec les Bleus, il donne tout en club. Aussi discret que précieux, ses qualités défensives, de répétition des efforts, sa mobilité ainsi que sa technique ballon en mains sont des atouts précieux. Et il ne faut pas s’arrêter à sa discrétion, il est bien l’un des leaders de ce groupe, davantage par l’exemple. Il a donc montré la voie dans les efforts fournis, en plus d’être parvenu à marquer lui aussi un essai en bout de ligne (62e).

L'ouvreur du LOU a eu des mots forts après la victoire des siens face au Racing (45-11). Dans l'émission de Canal +, il a déclaré : "Je ne comprends pas comment on a pu laisser partir un joueur comme ça" sur le départ de Josua Tuisova en fin de saison. https://t.co/glHb8XZ9SD — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 26, 2023

Les Flops

Teddy Iribaren

S’il a tenu le poste pendant 80 minutes, il incarne malgré lui l’inefficacité offensive des Franciliens, qui sont pourtant l’une des meilleures attaques du TOP 14. Il a souvent cherché les solutions avec ses avants, mais les séquences des Ciel et Blanc (souvent les mêmes) se sont longtemps enchainées sans efficacité. Peut-être aurait-il fallu alterner davantage, et simplement tenter d’autres choix. Il y a eu du déchet près des lignes, et il a parfois semblé en attente de propositions de ses partenaires.

Antoine Gibert

S’il passe deux pénalités en début de rencontre pour donner l’avantage aux siens (8e et 14e), il ne transforme pas l’essai de Kharaishvili (42e) et il est finalement remplacé par Volavola à l’heure de jeu. On attend d’une charnière qu’elle soit capable de trouver des solutions différentes dès lors que le scénario du match n’est pas favorable, il y a plutôt eu une sensation d’impuissance. Que ce soit dans les attitudes et dans les choix, quand il fallait alterner par exemple et qu’il a manqué la folie.

Ibrahim Diallo

S’il peut sembler un peu cruel d’isoler sa prestation pour parler des difficultés du paquet d’avants et de la conquête francilienne, le troisième ligne a eu du déchet dans ses plaquages et dans ses passes. Malgré quelques franchissements, il a aussi été plusieurs fois pénalisé et finalement ses difficultés illustrent celles de son équipe au Matmut Stadium de Gerland. La conquête des Ciel et Blanc n’a pas eu l’efficacité escomptée et globalement, c’est tout un collectif qui a failli entre Rhône et Saône.