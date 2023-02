Grégory Patat, le manager de l’Aviron bayonnais, avait le sourire après la victoire bonifiée du club basque face au Castres olympique (41-10). Son équipe jouera en Top 14 l’an prochain et le patron bleu et blanc a surtout apprécié le fait que ses joueurs ne se soient pas bridés.

Grégory, la fête continue ?

Oui, la fête continue. J’ai aimé la prestation des joueurs ce soir. On sent une équipe qui grandit. Nous avons été mis à mal par cette équipe castraise en début de match, nous n’avons pas eu le ballon, mais nous n’avons encaissé que trois points. Nous avons saisi les opportunités quand nous avons eu des temps forts, notamment lorsqu’ils étaient à 13. C'est le signe d’une équipe qui avance. Nous n’avons pas pris de points sur nos temps faibles, nous avons bien défendu les lignes. C'est plutôt positif ce soir.

Vous n’avez pas pris les points sur les pénalités en début de match, pourquoi ?

On le montre depuis le début de la saison. On a des pénalités et on va en touche, car on veut provoquer les choses. Nous avons su saisir cette opportunité, ils étaient treize et il fallait que l’on appuie. Même si nous avons marqué des points, j’ai trouvé que nous avons laissé des occasions sur ces temps forts. Il y a une passe de Sireli où il peut décaler pour qu’on marque, et une annonce de Denis en touche où on va chercher une zone compliquée alors qu'il fallait simplement avoir le ballon dans cette zone-là, pour encore les mettre sous pression.

Les objectifs vont-ils maintenant changer à l’Aviron ?

Oui, on ne va plus se cacher. Aujourd’hui, comptablement, je pense qu’on a fait le job. On posera la question mardi aux joueurs pour savoir ce qu’on veut faire maintenant. Nous avons fait les 90 % du job. Nous allons renforcer ce qu’on fait depuis le début. Maintenant, l’avenir de la saison appartient aux joueurs.

Castres était en finale l’an dernier et se bat maintenant pour le maintien. Ceci montre qu’il faut profiter des moments que vous vivez ?

Complètement, c’est la dure réalité de notre Top 14. La réalité du moment n’est pas forcément celle du lendemain, on le voit avec cette équipe castraise. Elle a dominé le championnat l’an dernier, a été en finale et se retrouve dans une position difficile. Savourons ces moments et la place que l’on a au classement. On va profiter de chaque match, on ne va pas se projeter sur plus loin. Focus sur l’USAP.

Vous avez dit avoir fait 90 % du job. Quels sont les 10 % restants ?

Ma communication n’est pas bonne (rires). Le maintien est acquis. C’est l’objectif du club. Il est en adéquation avec le projet, qui est de pérenniser le club en Top 14. Il y aura une seconde année en Top 14 l’an prochain. Il faut qu’on continue à bosser pour renforcer ce socle et continuer à grandir.

Vous avez pu coacher assez tôt et relancer des joueurs. Est-ce une satisfaction dans votre construction de la fin de saison ?

Oui, c’est positif. Félicitations aux joueurs. Il y en a qui ont su saisir leur chance et ça prouve que tout le monde a envie de participer à la fête. Il y avait 23 mecs sur le terrain et il en reste à côté. C’est positif et on va créer cette émulation au sein de notre équipe pour performer, tout simplement. J’ai besoin de tout le monde, tout le monde a un rôle important à jouer. Jeudi dernier, on sentait beaucoup de fatigue chez les titulaires, mais ce sont les remplaçants et hors-groupe qui ont amené l’énergie à l’entraînement.

Votre jeu s’adapte bien au Top 14. Quel secteur vous rend le plus fier ?

Là où on est dans le vrai, c’est qu’on provoque les choses. On ne joue pas petit bras. Aujourd’hui, Guillaume a joué une pénalité vite, nous avons cherché des pénaltouches. On ne se met pas de barrières. On ne fait pas de complexe et on sait que notre salut passera par le jeu. J’avais dit aux joueurs que trois points puis trois points ne suffiraient pas dans ce Top 14. Il faut marquer beaucoup plus de points sur les temps forts. C’est ce que nous avons fait. Nous avons gagné beaucoup de matchs avec peu de points d’avance, mais c’est cette audace-là qui est récompensée. On a une bonne image, c’est plutôt positif. Nous sommes estampillés comme une équipe qui veut mettre du jeu en place.