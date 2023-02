Le troisième ligne lyonnais revient sur la performance plus que convaincante du LOU face au Racing, avec ce succès bonifié. Dylan Cretin, libéré par le staff du XV de France, est en plus à créditer d’un essai.

On vous voit avec le sourire… Peut-on parler de soirée parfaite ?

D.C. : Oui, on ne va pas cacher notre plaisir. C’est une belle soirée. Elle n’a pas été parfaite, notamment en début de match où cela aurait pu basculer en faveur du Racing. Ils auraient pu nous piéger et heureusement, on a su se remettre dans le droit chemin après 20 minutes de jeu, et jouer notre jeu. Sur des moments on l’a très bien fait, donc très fier du groupe ce soir. Face à la meilleure attaque de TOP 14, celle du Racing, il fallait faire ce gros match en défense. C’est chose faite.

Performer en défense face à l’une des meilleures attaques était un challenge ?

D.C. : Le challenge était surtout de gagner… mais après il est clair que c’est un objectif qui donne un supplément d’âme. Quand on sait que c’est la meilleure attaque qui vient chez nous, on a surtout cette envie de ne pas les laisser jouer, de leur laisser marquer des essais. C’était un petit objectif de les tenir. C’est chose faite.

Comment expliquer les deux entames de période, où finalement vous encaissez tous vos points dans cette partie ?

D.C. : Elles ne sont pas mauvaises, ce sont juste des imprécisions et face à une équipe comme celle du Racing, dès qu’il y a une petite erreur, elle peut s’y engouffrer. En début de match, c’est un coup de pied où l’on ne protège pas assez et l’on se fait contrer, ce qui nous met en danger. En seconde période c’est pareil. On fait un en-avant, suivi d’une touche à 5m de notre ligne. On tergiverse un peu, on croit qu’il y a en-avant alors que l’on ne doit pas s’en occuper et cela fait essai. C’est ce qu’il faut régler mais on est globalement content.

Ce qui ressort ce soir, c’est la confiance ?

D.C. : C’est souvent comme ça. Devant, en tout cas, il y a peut-être un peu plus de travail et celui fourni depuis un moment fonctionne. Derrière, j’ai l’impression qu’il y a beaucoup de travail mais quand les passes tombent quasiment toutes dans les mains comme ce soir, c’est vrai que c’est plus simple. Avec la confiance, cela amplifie l’effet. Derrière, ils nous ont régalé !

Vous marquez aussi ce point de bonus offensif qui est très important.

D.C. : Forcément ! On a retenu les leçons du week-end dernier. Quand on a su prendre le large, on a su ne pas les laisser à distance pour qu’à la fin du match on puisse gérer tranquillement. Pour ne pas avoir la peur de cet essai à la dernière seconde comme la semaine dernière. C’est plutôt bien car on le travaille à l’entrainement. On progresse de semaine en semaine, en tout cas d’une semaine à l’autre et c’est bien.

Vous faites également une différente sur le plan comptable avec un concurrent direct et ce n’est pas anodin ?

D.C. : Ce n’est pas anodin mais on essaie surtout de ne pas regarder derrière. C’est l’erreur que l’on a fait les années précédentes, regarder derrière. On sait que le championnat sera compliqué et que chaque équipe peut gagner à domicile comme à l’extérieur. Il n’y a jamais d’écart qui se fait, même si l’on a gagné cinq matchs de suite. On essaie de regarder au-dessus de nous, et de s’occuper de nous principalement pour ne pas perdre d’énergie.

La défaite à domicile contre Brive semble lointaine, effacée, et surtout en termes de performance c’est le jour et la nuit !

D.C. : Heureusement ! On avait touché le fond ce week-end-là. Cela fait du bien à tout le monde maintenant. On a changé des petits détails, et on s’est dit les choses à ce moment-là. Mais on n’a pas tout changé pour autant. On n’a pas paniqué. On a bien géré cette crise pour vite se remettre à l’essentiel, c’est-à-dire le jeu. Et de week-end en week-end, on en récolte les fruits. Cela montre que l’on a plutôt bien géré ça. On est conscient que cela peut vite arriver, et on est vigilant. C’est pourquoi ce week-end était important pour garder cet allant. Par le passé, cela nous a peut-être manqué. Je suis très fier de l’équipe.

La série de victoire a-t-elle une signification particulière ?

D.C. : C’était important d’essayer de la maintenir, pour pouvoir toujours travailler sereinement. On peut regarder le prochain week-end avant les vacances un peu plus sereinement afin de se déplacer en espérant faire le meilleur match possible (le LOU ira à Castres, ndlr).

Comment gérez-vous, à titre personnel, les allers-retours avec le groupe France ?

D.C. : Très bien. Je suis très content de les faire. J’aimerais rester mais c’est toujours une chance d’y aller. Ce sont des semaines où l’on progresse à travers le niveau des entrainements. Pour rester, cela passera par les bonnes performances en club.