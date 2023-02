TOP 14 - En clôture de la 19ème journée, le froid glacial n’aura pas empêché Clermont et Toulon de se livrer un très joli duel, remporté par les Clermontois (36-21) dans une partie à 8 essais. Les Toulonnais auront mis trop de temps pour entrer dans une partie marquée aussi par leur indiscipline. Mais ils auront eu le mérite de tenter après la pause.

Voilà qui va réconcilier avec le dimanche soir… car après deux séances dominicales sans le moindre essai marqué, l’ASM et le RCT se sont livrés une belle bataille, et ont réchauffé l’ambiance malgré le froid glacial qu’il régnait en Auvergne. De là à parler de Monument en péril, on ne sait pas… mais avec ce succès face à un autre prétendant à la qualification pour l’instant en dehors du top 6, Clermont entretient l’espoir. Et surtout a proposé un contenu intéressant qui pourra être une belle base de travail pour les prochaines semaines et en prévision de la fin de saison.

Clermont fait tomber Toulon et reste dans la course au top 6 ! ?\ud83d\udd35



Pour revivre le match > https://t.co/53p1Ivx1HG pic.twitter.com/53TspXDF5B — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 26, 2023

Très clairement, les Jaunards ont soigné leur entame pour se mettre sur de bons rails et capitaliser rapidement sur une confiance retrouvée. Duels gagnés, domination dans les impacts, une conquête efficace, des différences ballon en mains. Tout autant de points essentiels pour bonifier un début de rencontre marqué par l’essai d’Alexandre Fischer derrière un ballon porté (10e), suivi de celui de Baptiste Jauneau au relais de Delguy sur un enchainement de 2vs1 sur l’aile (13e).

Les Varois encaissent même un troisième essai sur un joli numéro d’Alivereti Raka sur son aile, résistant à plusieurs plaquages pour déposer le cuir dans l’en-but d’un geste acrobatique (31e). Très clairement, on peut parler de première demi-heure à sens unique, matérialisée par un score de 22 à 0 pour les hommes de Christophe Urios.

Un réveil trop tard pour les Toulonnais, des Clermontois qui ratent le bonus

En panne de confiance, en manque d’inspiration, Toulon trouve néanmoins le moyen de ne pas regagner les vestiaires à la pause avec le moral dans les chaussettes. Et ce grâce à Duncan Paia’aua, capable à lui seul d’attaquer la ligne pour éliminer plusieurs adversaires et aplatir (40e). La reprise du jeu confirme ainsi cet allant retrouvé, et Benoit Paillaugue trouve à son tour la faille, grâce à une pénalité jouée à la main par Isa (44e).

Alivereti Raka résiste au plaquage de Ihaia West. Icon Sport - Franco Arland

La dynamique s’inverse alors, l’intensité reste néanmoins la même et les deux formations se rendent coup pour coup. Pour autant, l’indiscipline toulonnaise reste la même et s’avère rédhibitoire… Maxime Boudou parvient à refaire le break derrière un ruck (58e), confirmant à la fois la sérénité retrouvée des Jaune et Bleu sur cette partie, et une forme de domination sur l’essentiel de cette partie.