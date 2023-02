6 NATIONS 2023 - Les Bleus mènent largement face à l'Ecosse dans cette premièer période. L'arrière du XV de France a inscrit le troisième essai après une belle interception.

Et Thomas Ramos sorti de sa boîte ! L'arrière des Bleus permet aux Bleus de se détacher largement au score en inscrivant déjà le troisième essai français.

RAMOS QUI INTERCEPTE \u26a1\ufe0f



\ud83c\uddeb\ud83c\uddf7 L’arrière du Stade Toulousain file à l’essai et @FranceRugby prend le large

Les Ecossais étaient pourtant à l'attaque et prenaient l'initiative. Les Bleus en place défensivement, laissaient venir en coupant rapidement les extérieurs. Finn Russell, pas dans un grand jour depuis le début du match, tentait une longue passe pour son ailier mais Thomas Ramos avait tout lu.

Les Bleus pas perturbés par le rouge

L'arrière toulousain réussissait avec brio à intercepter la passe de l'ouvreur du Racing et pouvait tranquillement aller inscrire le troisième essai français après une course de plus de 50 mètres. Tout sourire, il transformait aussi son essai et les Bleus mènent désormais largement. Thomas Ramos a déjà inscrit neuf points, malgré deux échecs au pied.