Anthony Jelonch a peut-être dit adieu au Mondial 2023 ce 26 février. Le flanker toulousain a été contraint de quitter ses partenaires dès la 24ème minute, touché au genou gauche. Les premières nouvelles étaient plus qu'inquiétantes, le Mondial est plus que compromis l'ancien Castrais. Qui pour le remplacer dans l'effectif du XV de France ? On en a discuté dans la Troisième mi-temps.

C'est la terrible nouvelle de cette soirée. Touché au genou, le troisième ligne Anthony Jelonch est rapidement sorti ce dimanche face à l'Écosse. Les premières nouvelles ne sont pas rassurantes, puisqu'une rupture d'un ligament croisé du genou gauche est redoutée. Une blessure foudroyante pour le Toulousain surtout quand on sait que Fabien Galthié annoncera le groupe retenu pour le mondial le 21 juin prochain. Ce genre de blessures écarte des terrains pendant environ six mois. Le malheur des uns faisant souvent le bonheur des autres, un joueur va intégrer les 23 dans 15 jours pour le remplacer à Twickenham. Mais qu tient la corde ? La hiérarchie n'est pas clairement établie. On en a parlé en direct dans la Troisième mi-temps ce dimanche après-midi.

Musique : Buffalos - Zebros

Réalisation de Baptiste BARBAT.