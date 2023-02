6 NATIONS 2023 - Lors de cette troisième journée du Tournoi, les Bleus se sont imposés 32-21 face à l'Écosse. C'est en première mi-temps que les hommes de Fabien Galthié ont fait la plus grosse partie du travail en inscrivant pas moins de trois essais signés Ntamack, Dumortier et Ramos. Plus en difficulté lors du deuxième acte, Fickou a tout de même offert l'essai du bonus aux siens. Retour en images.

Cinq minutes de jeu et Romain Ntamack lance les Bleus ! Cinq petites minutes seulement après le coup d'envoi de la rencontre entre la France et l'Écosse, le demi d'ouverture du XV de France, Romain Ntamack, a inscrit le premier essai des Bleus. Bien servi par Antoine Dupont après une grosse séquence, il terminait dans l'en-but. Les Bleus déchaînés, Dumortier inscrit le deuxième essai français dès la 9e minute Les Bleus ont réalisé un début de match parfait. Quelques secondes après l'exclusion de Gilchrist, les Français mettaient la pression sur un XV du Chardon dépassé. En bout de ligne, c'est Ethan Dumortier qui finissait une magnifique action tricolore pour le deuxième essai du XV de France. Thomas Ramos punit les Ecossais et permet aux Bleus de se détacher En première mi-temps, les Bleus mènaient largement face à l'Ecosse et l'arrière du XV de France inscrivait un troisième essai après une belle interception. Fickou offre le bonus offensif Largement en difficulté lors du second acte, les Bleus ne lâchaient rien et s'offraient même un dernier essai sur la sirène. C'est Gael Fickou qui terminait une belle action collective en s'extirpant de la défense écossaise pour conclure l'ultime essai de cette rencontre.