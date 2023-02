6 NATIONS 2023 - Les Ecossais n'ont pas dit leur dernier mot. A 12 minutes du terme, Finn Russell a relancé son équipe en inscrivant le 3e essai après une longue séquence près des lignes du XV de France.

Le suspense est total dans ce 100e affrontement entre la France et l'Ecosse. A 12 minutes de la fin, Finn Russell a enfin trouvé le trou dans la défense française et permet à son équipe de revenir à 25-21.

Tout est relancé au Stade de France \ud83d\udd25



Finn Russell permet à l’Écosse de revenir à moins d’un essai \ud83d\ude28

#SixNations | #FRAvSCO pic.twitter.com/VlZzZYq9l2 — Six Nations (FR) (@SixNations_FR) February 26, 2023

La mêlée française en difficulté

Les Ecossais ont d'abord mis à mal les Français en mêlée et sur l'avantage, les trois-quarts ont été trouvés. Finn Russell, qui avait tenté quelques secondes avant un petit coup de pied par dessus, a cette fois-ci choisi de tenir le ballon, et a résisté au retour des défenseurs français. L'Ecosse inscrit son 3e essai de la rencontre, comme le XV de France, et revient à quatre petits points grâce à la transformation. Rien n'est fait dans ce match. Suivez la fin de la rencontre en direct commenté.