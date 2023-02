6 NATIONS 2023 - Alors que se profile la troisième rencontre des Bleus dans le Tournoi des 6 Nations, les médias étrangers évoquent une bête meurtrie par sa première défaite en 574 jours. Côté Ecossais, Finn Russell concentre tous les espoirs d'un Grand Chelem encore d'actualité.

Une défaite et tout vacille ? Les Bleus, pourtant deuxième nation mondiale, ont perdu du crédit dans l'esprit de la presse internationale alors que s'avance une Ecosse encore invaincue dans la compétition, et qui fait figure d'outsider avant son déplacement au Stade de France. Un match très important pour les hommes de Fabien Galthié, qui devront se racheter comme le rappelle la BBC : "Une équipe de France blessée qui aura à coeur de produire du beau jeu et de réparer leurs torts pour leur premier match à domicile de la compétition".

Un avis partagé par le média italien Onrugby, qui voit cette rencontre comme l'occasion de se racheter pour la sélection tricolore, après une défaite face à l'Irlande qui a mis fin à quatorze victoires consécutives : "Après la défaite à Dublin, l'équipe de Fabien Galthié cherche la rédemption immédiate face à l'une des deux formations encore invaincues jusqu'à présent".

Dominés en Irlande, les Bleus ne doivent surtout pas céder au doute après la fin brutale de leur série de 14 succès. Le hic est que l’Écosse, Némésis de Fabien Galthié, ne l’entend pas de cette oreille... https://t.co/3Q8U6obOtU — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 26, 2023

Les Ecossais n'ont pas peur

Outre-Manche, on veut croire en la bonne étoile de ce XV du Chardon. Après un succès en ouverture à Twickenham, les médias écossais espèrent voir les hommes de Gregor Townsend faire tomber un nouveau géant du rugby mondial dans son stade. Et avant la partie, aucun complexe d'infériorité pour une équipe qui jouera crânement sa chance, selon the Scotsman : "Il y a de bonnes raisons pour que l'Ecosse se sente confiante avant cette rencontre, notamment grâce à sa capacité à marquer en contre".

Une équipe léthale offensivement, menée par un Finn Russel qui attire toute la lumière, son talent pouvant permettre de décider du résultat d'un match à tout moment. Comme souvent en sélection nationale, il est celui qui doit permettre à ses partenaires de passer un cap, et une prestation de haute volée est nécessaire si l'Ecosse veut croire en l'exploit cet après-midi : "Son talent a été la clé de l'attaque impitoyablement efficace et il prospéra si la France ne retrouve pas son niveau" écrit Thomas Duncan pour la BBC.

Fickou en sauveur, l'énigme Haouas

Pour le stopper, the Telegraph mise sur son partenaire en club, Gaël Fickou. Cadre de l'équipe de France depuis de nombreuses années, celui qui évolue au Racing doit utiliser sa connaissance du fantasque demi d'ouverture écossais pour le canaliser dans un Stade de France qui ne demande que ça : "Le centre est un pilier défensif de Shaun Edwards. Sa classe durable fait qu'il semble absurde qu'il n'ait encore que 28 ans. Fickou visera à fermer toutes les options écossaises".

Un autre joueur français est attendu au tournant ce dimanche, mais pour d'autres raisons. Mohamed Haouas fera son grand retour en Bleu alors que personne n'a oublié son coup de poing sur Jamie Ritchie en 2020, qui avait mis fin aux rêves français de Grand Chelem. Il sera à surveiller de près sur la pelouse du Stade de France, pour ce qui pourrait s'apparenter à une dernière chance de faire ses preuves en cette année de Coupe du monde : "Il aura l'occasion de se rattraper après avoir été largement critiqué, et laissé de côté par le staff qui n'a misé sur lui qu'à trois reprises sur ces deux dernières annés" retrouve-t-on dans le média italien Onrugby.