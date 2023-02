6 NATIONS 2023 - À l'issue de la victoire des siens face à l'Écosse, Antoine Dupont a posté un message sur ses réseaux sociaux. Suite au carton rouge de Mohamed Haouas, les critiques pleuvent et le capitaine des Bleus à travers son compte Instagram a apporté son soutien au pilier droit.

Mohamed Haouas a été sanctionné d'un carton rouge dès la 12e minute de jeu face à l'Écosse. Le pilier s'est rendu coupable d'un coup de tête sur le demi de mêlée écossais, Ben White. Un mauvais geste qui rappelle forcément de vieux souvenirs puisque le pilier de Montpellier n'en est pas à son coup d'essai. Il s'agit du deuxième carton rouge du Montpelliérain dans sa carrière internationale... Et le deuxième face aux Écossais. En 2020, Haouas avait été expulsé suite à un coup de poing sur Jamie Ritchie.

Le message fort d'Antoine Dupont

Après ce carton rouge, les critiques se sont rapidement multipliées sur les réseaux sociaux. "Soit Haouas est l’homme le plus débile du monde, soit c’est l’homme le plus fairplay du monde.", peut-on lire sur Twitter. Le capitaine des Bleus a alors décidé de prendre la défense des siens. Sur son compte Instagram, Antoine Dupont explique : "On fait tous des erreurs dans le feu de l'action. Merci de respecter tous les joueurs de notre équipe". Si dans ces quelques lignes, le demi de mêlée ne cite pas très clairement le nom de Mohamed Haouas, il ne fait presque aucun doute qu'elles lui soient adressées.

Le message d'Antoine Dupont dans sa story Instagram.

Propulsé au poste de titulaire suite au carton d'Uini Atonio face à l'Irlande, le futur clermontois n'aura joué que 12 minutes lors de ce Tournoi. Bien que sa sanction ne soit pas encore connue, les chances de voir le pilier du MHR sous le maillot du XV de France dans le 6 Nations 2023 sont quasi inexistantes.