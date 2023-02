Au programme de Des Mauls et Débats ce dimanche et comme d'habitude en ces week-ends de doublons on vous parle de tout sauf des Bleus. Vous retrouverez plus d'une heure d'analyses du match France - Ecosse juste avec la Troisième mi-temps sur Twitch et en replay sur Rugbyrama.

Dans l'émission, on revient sur le pays de Galles qui inquiète et qui semble filer droit vers la cuillère de bois. Son prochain match c'est un déplacement en Italie. La Squadra Azura a tenu tête à l'épatante Irlande ce week-end via un jeu flamboyant, c'est le coup de cœur de Simon Valzer. Pour basculer sur le Top 14, le coup de gueule de Nicolas Augot est consacré à la valse des entraîneurs, en particulier le dernier en date Pierre-Henry Broncan évincé un peu rapidement à son goût. Bayonne vers le top 6 La question qui fâche s'adresse à l'Aviron bayonnais qui se dévoile enfin et ambitionne une place dans les 6. Est-ce que vous y croyez ? On en débat. Enfin le prono concerne la dernière rencontre du week-end ce dimanche soir entre Clermont et Toulon. Des pronos partagés qui en disent long sur l'incertitude de cette rencontre.