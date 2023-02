6 NATIONS 2023 - De ce France - Écosse, on se souviendra de la victoire poussive des Bleus au bout d'un match plus ouvert que prévu (32-21). On se remémorera sûrement aussi des expulsions de Mohamed Haouas et Grant Gilchrist, qui ont participé à rendre ce match fou.

Il n'a pas fallu de beaucoup de temps avant que ce France - Écosse ne parte dans tous les sens. S'il était possible de s'attendre à un match ponctué de prouesses offensives au vu des nombreux talents présents sur la pelouse, deux faits de matchs consécutifs ont conduit à une création supplémentaire d'espaces au sein des défenses. Les faits en question, ce sont évidemment les deux cartons rouges, infligés en première période par l'arbitre géorgien de la rencontre, M. Amashukeli. C'est d'abord le deuxième ligne écossais Grant Gilchrist qui se faisait renvoyer aux vestiaires, après un plaquage dangereux sur Anthony Jelonch, dès la 8e minute de jeu. Triste record pour Haouas \ud83c\uddeb\ud83c\uddf7\ud83c\udd9a\ud83c\udff4?????? Carton rouge pour l'Écosse ! ? Gilchrist est sanctionné pour un plaquage sur Anthony Jelonch. Les Écossais termineront la rencontre à 14.



Suivez la rencontre ici > https://t.co/OGt1GwS2Lz #FRAECO #XVdeFrance — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 26, 2023 Il était rejoint cinq petites minutes après par le pilier français Mohamed Haouas, coupable pour sa part d'un coup de tête sur le demi de mêlée écossais Ben White. Un carton rouge synonyme de triste record pour le Montpelliérain, lequel devenait le premier international expulsé deux fois dans sa carrière sous le maillot du XV de France. À quatorze contre quatorze, les deux équipes ont donc forcément vu des espaces se libérer sur la pelouse du Stade de France. Pour boucher les trous, les acteurs ont dû se démultiplier en puisant sur leur réserve physique, ce qui a amené un match fou. \ud83c\uddeb\ud83c\uddf7\ud83c\udd9a\ud83c\udff4?????? Mohamed Haouas est exclu à son tour. ? Il plonge sur le numéro 9 écossais Ben White et le percute en tête contre tête. Les deux équipes évoluent désormais à 14.



Suivez la rencontre ici > https://t.co/OGt1GwS2Lz #FRAECO #XVdeFrance — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 26, 2023 Plusieurs longues séquences ont même senti le K.O, particulièrement en fin de partie, lorsque la fatigue et le scénério du match ont guidé les choix de jeu. Aussi, il faut se dire qu'avant l'expulsion d'Haouas, les Bleus avaient le match en main. On pouvait même penser que la rencontre était jouée, pusiqu'en supériorité numérique, les Bleus menaient à ce moment-là 12 à 0 et semblaient quelque peu intouchables. Cette expulsion a totalement relancé le match et a permis a des joueurs comme Finn Russell ou Huw Jones de profiter à fond des nouveaux espaces créés. Les Bleus s'en sont, oui, sortis avec le bonus offensif contre l'Écosse au terme d'un drôle de match. Mais au-delà de la victoire, on retiendra que le carton rouge de Mohamed Haouas pourrait amener une remise en question au poste de pilier droit en équipe de France...