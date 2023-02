Dominés en Irlande, les Bleus ne doivent surtout pas céder au doute après la fin brutale de leur série de 14 succès. Le hic est que l’Écosse, Némésis de Fabien Galthié, ne l’entend pas de cette oreille...

Attention, la bête est de retour… Car si l’Écosse n’a jamais devant l’éternel fait figure de terreur au niveau mondial (malgré son actuel classement de 5e nation mondiale), le XV du Chardon est probablement l’équipe qui a posé le plus de problème à Fabien Galthié depuis son arrivée aux manettes du XV de France, que ce soit de manière officieuse (une victoire partout lors des tests de préparation pour la Coupe du monde 2019) ou officielle (deux victoires et deux défaites depuis le Tournoi 2020). Pis, l’Écosse fut même la nation qui infligea à Galthié son premier revers sur la scène internationale, à Murrayfield en 2020 (28-17) ainsi que sa première (et jusqu’à maintenant unique) défaite à domicile (23-27 en 2021 au Stade de France).

Alors, faut-il particulièrement craindre la phalange de Greg Townsend, quinze jours après la brutale fin de série de 14 victoires du XV de France voilà quinze jours en Irlande ? Oh oui, trois fois oui… "Quand on regarde leur compo, on se rend compte que les Écossais nous proposent leur meilleure équipe, analysait Galthié vendredi. Ils sont premiers ex-æquo avec l'Irlande et sont encore en capacité de faire le Grand Chelem." Alors, sachant que le XV du Chardon recevra l’Irlande lors de la prochaine journée, nul doute que les boys de Jamie Ritchie pénétreront sur la pelouse de Saint-Denis sans complexes, dans l’espoir de s’offrir une finale sur leurs terres…

Duhan Van Der Merwe, l'ailier écossais, est un vrai danger pour les Bleus Spi / Icon Sport

Galthié : "On est tombé, on doit se relever"

Toutefois, face à cette perspective, les Bleus comptent bien opposer les forces qu’il leur reste pour leurs retrouvailles avec le public du Stade de France. Parce que les coéquipiers d’Antoine Dupont n’ont pas encore renoncé à conserver leur titre et que dans cette optique, un succès sur le XV du Chardon s’avère rien moins qu’indispensable, afin de transformer l’adversaire de dimanche en un allié de circonstances pour doubler l’Irlande sur le fil.

"Nous sommes tombés en Irlande, nous devons nous relever au Stade de France, philosophait Galthié. C’est aussi intéressant de voir comment les hommes fonctionnent dans la défaite." Et de constater si, à défaut d’avoir – pour l’heure – rebattu les cartes de la concurrence entre les joueurs, l’échec irlandais permettra aux Bleus de retrouver une certains cohérence stratégique. Histoire d’éviter de voir s’effriter brutalement le capital confiance bâti depuis désormais trois ans, et surtout de ne pas sombrer dans le doute à sept mois du coup d’envoi de la Coupe du monde...