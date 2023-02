6 NATIONS 2023 - Ce France - Ecosse débute très mal pour les Ecossais. Rapidement menés au score, les Ecossais vont devoir jouer à 14 contre 15 pendant plus de 70 minutes après le carton rouge infligé au deuxième ligne Grant Gilchrist.

Début de match cauchemardesque pour l'Ecosse. Le XV de France a débuté très fort avec le premier essai inscrit par Romain Ntamack après une séquence offensive tout en puissance.

Sur le renvoi tapé long par Stuart Hogg, Anthony Jelonch est à la retombée et relance sur quelques mètres ballon en main. Il prend plein fer le numéro huit Matt Fagerson et surtout le deuxième ligne Grant Gilchrist. Le colosse ne se baisse pas assez, et son épaule entre en contact avec le menton du Toulousain. Si l'arbitre de la rencontre, le Géorgien Nika Amashukeli n'avait pas vu en direct le fort impact sur Jelonch, il a ensuite demandé un arbitrage vidéo après que Jelonch soit resté au sol.

Les Ecossais réduits à 14

L'arbitre de la rencontre n'a pas eu d'autre choix que d'infliger un carton rouge au deuxième ligne écossais, qui laisse ses coéquipiers à 14 pour le reste de la rencontre. Les Ecossais, menés 12 - 0 après moins de 10 minutes, vont devoir sortir un match énorme pour s'imposer désormais à Paris.