6 NATIONS 2023 - Dans notre émission de vendredi "L'analyse de la compo", le sujet du banc tricolore a été abordé. Le choix permanent de Fabien Galthié d'aligner un 6-2 (six avants et deux trois-quart) interroge nos journalistes.

Nous avons consacré toute une thématique ce vendredi dans "L'analyse de la compo" ce vendredi, au banc français. Et en particularité à sa formation. Le débat portait sur le choix entre un 5-3 et 6-2. Si la seconde option semble systématique désormais, nous pensions que la défaite de Dublin pouvait potentiellement remettre en cause cette option risquée. Visiblement, il n'en est rien pour Fabien Galthié et son staff. Pour autant, nos journalistes restent contrariés et aimeraient de l'adaptation en fonction de la situation. Voici leurs avis.

Musique : Zebros - Crazy Bryan