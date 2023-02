Voilà un cinquième succès de rang en championnat pour les Lyonnais, qui confirment leur renouveau et s’installent solidement dans les six. Car face à un concurrent direct, ils ont montré à la fois leur solidité retrouvée à domicile – en plus d’avoir dégagé une forme de sérénité dans leur jeu, plus en adéquation avec leurs ambitions. Irréguliers en 2023, les Racingmen rechutent après une partie compliquée, bien entamée pourtant après deux pénalités de Gibert (8e et 14e, 0-6), mais qui n’ont finalement pas donné davantage de confiance.

Les Ciel et Blanc ont buté face à une belle défense, en plus d’avoir accumulé des fautes et de ne pas être parvenu à trouver les solutions, pratiquant un jeu manquant parfois de créativité et de folie. Ils avaient tout de même bien ciblé les ballons de renvoi pour tenter de perturber cette équipe de Lyon – à raison – sauf que le déchet près de lignes a été rédhibitoire. Gia Kharaishvili aura été le seul à trouver la faille au retour des vestiaires pour entretenir l’espoir des siens, en force (41e). Cependant cela aura été insuffisant.

Solide Tuisova, imprévisible Niniashvili !

Le LOU de Xavier Garbajosa livre ainsi une copie dans la droite lignée de ses prestations convaincantes des dernières semaines, pratiquant un jeu rapide, plutôt décomplexé et surtout dynamisé par une ligne de trois-quarts imprévisible. Outre un Léo Berdeu auteur d’un 8 sur 9 au pied, on notera le retour gagnant de Davit Niniashvili. Absent depuis début décembre, l’ailier géorgien a inscrit un doublé, venant d’abord récupérer un ballon cafouillé sur un renvoi (43e), et surtout en réalisant l’un des numéros de cette 19ème journée de TOP 14, marquant après un triple dribbling (75e). Clairement, il change à lui seul le visage de l’attaque lyonnaise.

Autre facteur-X côté rhodanien, Josua Tuisova. Souvent premier détonateur, il a lui aussi participé au bal offensif en se montrant décisif en monde bulldozzer sur son aile, après un long mouvement collectif (38e). Les deux autres réalisations sont l’œuvre de Toby Arnold qui avait ouvert le compteur, dans la continuité d’une touche et servi par… Niniashvili (35e). Puis Dylan Cretin à l’heure de jeu, décalé par Sopoaga, est venu conclure en bout de ligne (62e), pour finalement doucher les espoirs adverses dans un moment moins rythmé de cette rencontre. Voilà donc une équipe du LOU plus que jamais en confiance qui marque au fer rouge un concurrent direct.