TOP 14 - Dans une rencontre que l’Aviron a maîtrisée de bout en bout et que le club basque a remportée face au CO 41-10, le numéro huit Uzair Cassiem a été omniprésent pendant 80 minutes, tandis que le jeune arrière Yohan Orabé a été tranchant dans ses interventions. En face, le talonneur castrais Brice Humbert a été imprécis en première période, tandis que les deux cartons jaunes reçus ont coûté cher.

Les tops

Uzair Cassiem

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Uzair Cassiem. Excellent depuis le début de la saison, le numéro huit a encore livré une prestation de haute volée. Pendant 80 minutes, le Sud-africain a été très actif sur le terrain. Ballon en mains, il a effectué douze courses (meilleur total) et a franchi une fois le rideau défensif du CO. En défense, il a effectué sept plaquages et en a cassé quatre. Le troisième ligne centre a été récompensé

avec un essai (60e) sur une offensive où il a percé le mur castrais plein axe. On retiendra aussi, de sa performance, cette bonne défense avec Yann David (51e), où tous deux coffrent un adversaire et récupèrent une mêlée.

Sireli Maqala

Décevant la semaine dernière, où on n’avait pas forcément reconnu le trois-quarts centre fidjien, Sireli Maqala s’est rattrapé face au Castres olympique. Il a été un poison pour la défense tarnaise et a cassé pas moins de sept plaquages (personne n’a fait mieux). En fin

de première période, bien servi par Yohan Orabé, il a inscrit un essai qui a permis à l’Aviron de tourner avec quatorze points d’avance à la pause. S’il a été sanctionné à deux reprises par M. Blasco Baqué, Maqala a aussi été pénible dans les rucks, où il a gratté un ballon. Son retour défensif sur Adrea Cocagi (73e) fait aussi du bien à l'Aviron, qui a ainsi pu s’offrir une fin de match tranquille pour conserver son bonus offensif. Associé à Yann David, auteur aussi d’un bon match, Maqala a pesé au milieu du terrain.

Bayonne a gagné 41-10 face à Castres. Icon Sport - Icon Sport

Yohan Orabé

Et dire que Yohan Orabé évoluait encore en Fédérale 1 l’an passé ! Déjà intéressant la semaine dernière, l’ancien joueur de Mauléon a rendu une copie encore meilleure face au Castres Olympique. S’il a perdu son premier duel aérien (comme la semaine passée, d’ailleurs puisqu’il s’était troué sous le premier ballon haut), le numéro quinze a ensuite rectifié le tir. Il s’est beaucoup proposé dans la ligne de trois-quarts (dix courses avec ballon)

et ses interventions furent tranchantes. S’il a manqué un plaquage, il a gagné la plupart de ses duels (quatre plaquages cassés, un franchissement) et a été passeur décisif sur l’essai de Sireli Maqala, juste avant la mi-temps.

Guillaume Rouet

Associé à un Camille Lopez encore très bon (100% au pied), Guillaume Rouet a rendu une nouvelle copie de qualité. Il a mis du rythme quand il le fallait en première période et ses initiatives ont fait souffrir une défense castraise dépassée. Son ovation lorsqu’il a quitté le terrain en dit long sur son niveau depuis plusieurs mois.

Les flops

Brice Humbert

Titulaire pour la première fois de la saison, le talonneur de 26 ans n’a pas réalisé son meilleur match ce samedi soir. Sur ses touches, il a connu du déchet en première période, puisque son premier lancer (18e) n’est pas droit. Deux minutes plus tard, il lobe Leone Nakarawa et Bayonne marque en suivant. Enfin, un instant plus tard (23e), il met trop de temps à lancer et son équipe est sanctionnée par un coup franc.

Geoffrey Palis

Peu en vue offensivement (seulement trois courses avec ballon), l’ailier du Castres olympique a reçu un carton jaune (20e) pour une faute près de l’en-but bayonnais. En son absence, ses partenaires ont encaissé quatorze points. En défense, il a aussi manqué deux plaquages. L’ancien Albigeois peut et doit mieux faire.

Geoffrey Palis et les Castrais ont lourdement chuté. Icon Sport - Alexandre Dimou

Vilimoni Botitu

On est en droit d’attendre plus du centre fidjien. Il a souffert de la comparaison avec Sireli Maqala et a été sanctionné à deux reprises. S’il a cassé deux plaquages, il en a aussi manqué trois et n’a pas assez pesé dans le jeu offensif du Castres olympique.