TOP 14 - Les Rochelais ont mis du temps mais le contrat est rempli. Opposés à des Brivistes qui luttent pour leur maintien, les locaux l'ont emporté avec le bonus offensif (32-16) lors de cette 19ème journée de Top 14. Les Corréziens n'ont pas démérité mais repartent avec zéro point de Marcel Deflandre, ils méritaient sûrement mieux...

Avant le match on pouvait s’attendre à un duel déséquilibré entre le quatrième vexé de sa dernière défaite à domicile contre le LOU, et la lanterne rouge qui restait sur trois défaites consécutives en championnat. La blessure de dernière minute de Bituniyata aurait pu accentuer les craintes brivistes, le très bel essai de Tanga après huit minutes de jeu et après une superbe construction collective, aussi. Mais bonne nouvelle pour les visiteurs, ce sera le seul éclair de génie des Maritimes dans ce premier acte.

Brive s'est permis d'espérer

Par la suite, l’attaque de La Rochelle va s’avérer plutôt stérile, la défense des Corréziens plutôt solide. À tel point que les dix dernières minutes du premier acte seront totalement à l’avantage des hommes d’Arnaud Mela. Les Rochelais pourtant disciplinés et non sanctionnés pendant plus de 20 minutes vont concéder deux pénalités coup sur coup et laisser le sniper Nicolas Sanchez inscrire six points. 11-6 à la pause Brive s’accroche.

Au retour des vestiaires la défense corrézienne continue de mettre les barbelés. À tel point que La Rochelle panique. Rhule garde le ballon au sol à 40 mètres de ses perches et Sanchez permet à son équipe de recoller à 2 points des locaux. On joue alors la 50eme minute et tous les espoirs sont permis pour Brive.

D'autant que pendant les 10 minutes suivantes La Rochelle domine mais n'est pas disciplinée. À souligner, de gros soucis sur les soutiens tout au long de la rencontre côté rochelais. Les attaques progressent mais les soutiens ne suivent pas et les Rochelais perdent un nombre incalculable de ballons dans les rucks (même si Saïd Hireche, toujours aussi solide, a été l'auteur de plusieurs grattages aussi spectaculaires que précieux).

Vingt dernières minutes de folie

C'est à la 60eme minute que les Maritimes vont enfin trouver la faille. Sur une pénalité à 5 mètres de l'en-but briviste, on joue à la main, on combine, et Scalvi passe la ligne. Hastoy transforme et le break est fait pour la deuxième fois de la rencontre, 18-9.

Affamés, car à un seul essai du bonus offensif, les Rochelais s'illustrent en touche 7 minutes plus tard. Bourgarit trouve Skelton parfaitement lancé dans le couloir des 5 mètres, le deuxième ligne est inarrêtable, Hastoy ne tremble pas, 25-9. Brive est désormais trop loin.

Pendant les 10 dernières minutes de jeu, La Rochelle va se faire peur et perdre son bonus. Botia sauve les 5 points deux minutes avant la sirène dans une défense de Brive exténuée mais qui n'aura pas démérité.

Grâce à cette victoire 32-16, La Rochelle conserve sa quatrième place. Brive reste dernier mais ne perd pas de terrain sur Perpignan qui s'est incliné lourdement 43-7 à Bordeaux.