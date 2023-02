TOP 14 - Conscient de la très bonne performance des siens face aux champions de France, le manager parisien Gonzalo Quesada est longuement revenu, samedi, sur les ressorts de ce succès important.

Comment analysez-vous cette victoire ?

On a été sonné par le premier essai montpelliérain. Après ça, on est sorti du match pendant vingt minutes. Nous avons mis beaucoup de temps à reprendre la main sur le jeu, face à une équipe montpelliéraine très solide, très physique. Ce trou d’air m’a inquiété sur le moment mais la réaction des joueurs fut vraiment rassurante. Aujourd’hui, je savoure la victoire face aux champions de France en titre.

Quelle est la force de votre équipe ?

On a de bonnes bases. Les joueurs croient en ce qu’ils font. Il y a un an, on avait trois essais d’avance face au MHR et on avait pourtant perdu en fin du match. Aujourd’hui, malgrè un moment difficile, nous avons su renverser la pression et remporter cette rencontre : énorme sérénité, énormé maîtrise. Bravo aux joueurs d’avoir sorti une telle performance.

Malgré les absences des internationaux, vous avez frappé fort en dominant le MHR…

On a un grand groupe, cette saison : des mecs de caractère et de talent. On a bossé pour construire ça, deux ans durant. Et puis, les joueurs ne se voient pas trop beau. Je ne pourrais pas le supporter, de toute façon. Maintenant, on va vite basculer sur Toulon.

Pensez-vous votre équipe plus puissante qu’elle ne l’était l’année passée ?

Proablement, oui. Giovanni Habel-Kuffner, on l’a signé il y a très longtemps parce qu’on avait besoin de porteurs de balles puissants. Romain (Briatte) et Sekou (Macalou) avaient plus des profils de sauteurs, plaqueurs, récupérateurs. […] Au-delà de ça, on a aussi eu la chance , cette saison, de recruter des joueurs comme Vincent Koch ou Sitaleki Timani en tant que jokers. Ces gens-là nous apportent énormément.