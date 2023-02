Christophe Urios s'est exprimé à vingt-quatre heures de la rencontre capitale entre Clermont et Toulon. Le manager auvergnat a coché au stylo rouge ce qui reste l'un des classiques du Top 14...

Christophe, comment s'est passée cette mise en place avant d'affronter Toulon ?

C’est la première fois depuis que je suis ici que je vois une mise en place avec autant de concentration et d’application. Mais je sais trop que ce n’est pas un signe de grand match le lendemain (rires).



Avez-vous monté le curseur de l'intensité ?

Oui j’ai monté le niveau d’exigence. J’ai appris que la rivalité Clermont-Toulon était quelque chose d’à part. C’est Arthur Iturria qui m’en a parlé mercredi et je ne l’avais pas intégré. Dans mon esprit, le rival de Clermont c'était Brive, mais il est vrai que l'histoire récente de l'ASM et du RCT pèse. Je crois que le message que j’ai fait passer après le match contre Bordeaux a fait monter le curseur. Sans faire offense aux équipes qu’on a rencontrées, c’est le plus grand défi depuis que je suis ici. C’est l’équipe la plus difficile à jouer.



Parlez-vous d'un défi physique ?

Oui comme toujours face à Toulon. C’est une équipe qui base leur jeu sur ce domaine. Il faudra qu’on monte le curseur sur l’état d’esprit et la solidarité. Ils ont des joueurs redoutables et on ne pourra les défendre en un contre un. Il faudra qu’on soit plus nombreux qu’eux. Sur le plan de notre jeu il faut également monter d’un cran. Face à Bordeaux, j'ai vu des choses intéressantes en attaque, mais il faudra avoir la tête froide car Toulon est une équipe qui se nourrit des fautes de l’adversaire. Et j’espère que le match de Bordeaux servira d’expérience… sinon ça voudra dire qu’on est un peu c*n. Parce qu’il y en a marre de donner à l’adversaire. On a donné face à Lyon, Castres et l’UBB donc ça suffit.

Certains joueurs ont-ils grillé leurs jokers ?

Non cela ne veut pas dire ça… mais il ne faut pas que cela se répète. Certains comprennent plus vite que d’autres donc il faut que tout le monde comprenne vite.



Paul Jedrasiak et Tomas Lavanini seront indisponibles, cela vous pose-t-il problème en deuxième ligne ?

Je ne me soucie jamais de ceux qui ne sont pas là. Les absents ne font pas gagner les matchs, donc je m’occupe de ceux qui sont là. Aujourd’hui on a Thibaud Lanen et on fera monter Peceli Yato en deuxième ligne avec Miles Amatosero sur le banc. Mais on ne pleure pas. Il faut que ces joueurs prennent leurs opportunités et je pense notamment à Miles. On aura besoin de lui jusqu’à la fin de la saison et il faut qu’il monte le curseur lui aussi.



Qu'est-ce qui vous a convaincu de faire monter Yato en deuxième ligne plutôt que de le laisser en troisième ligne ?

Je trouvais que sur l’entame de match, c’était plus judicieux de mettre Peceli d’entrée. C’est un gros porteur de balle, très physique, et quand on sait que Toulon défend très dur je trouve que c'est un choix judicieux. Il va nous apporter cette puissance. Je ne l’ai pas fait débuter à Bordeaux parce qu’on voulait mettre Tomas Lavanini. Mais le jour de la mise en place il n’a pas pu jouer. Et Miles est encore jeune, il n’a pas beaucoup attaqué de match et j’ai envie de le faire finir la rencontre.

Rabah Slimani fera également son retour...

Cela ne vous aura pas échappé qu’on a souffert en mêlée à Bordeaux donc c’est une sécurité pour moi. Cela va également permettre à Cristian de rentrer en cours de match pour qu’il apporte son dynamisme et sa mobilité. Ça peut être intéressant.



À quel type de match vous attendez-vous contre Toulon ?

Comme je l’ai dit, ce sera un grand défi et il faudra garder la tête froide, l’engagement seul ne suffira pas. Car ce sera également une bataille tactique. La rigueur sera importante pendant quatre-vingt minutes. Par rapport à la situation dans laquelle on est, ni bien ni mal, c’est le match parfait pour se relancer. C’est un match qui compte, d’autant plus avec ce que j’ai appris de cette rivalité. On va voir ce qu’on a dans le ventre. Ce sera également le moment de vibrer avec nos supporters.

Et puis je me suis surpris à lire dans la presse un article avec le titre : "RCT-ASM : un monument en péril". Et ça, ça a le don de me gonfler (NDLR : le site officiel de Toulon a supprimé le titre depuis). Ce message veut dire que les joueurs qui sont là depuis longtemps, les plus jeunes, ou ceux qui arrivent doivent montrer qu’on n’est pas en péril. Certes, nous ne sommes pas à la meilleure période de l’ASM mais on doit se dire qu’on doit nous respecter. Par rapport à tout ça, ce match est top.



Vous allez garder la charnière Jauneau-Belleau, est-ce un choix tactique ?

Oui mais c'est aussi un choix de comportement. Je trouve que Sébastien Bézy et Jules Plisson seront encore plus déterminants quand on aura un paquet d’avants qui va dominer. Je ne dis pas qu’on ne domine pas, mais quand on attaque des matchs contre Toulon, je trouve que c’est intéressant de coacher comme cela, d’autant plus que Sébastien et Jules ont l’expérience pour la fin de rencontre.



Un mot sur Anthony Belleau qui semble aller mieux depuis votre arrivée...

Je ne sais pas s’il va mieux depuis que je suis là. Il a fait 100% à Bordeaux mais je le découvre. C’est un garçon attachant qui est marqué par le fait que cela ne marche pas trop, qu’il ne soit pas en réussite au pied… Mon job est de lui donner confiance, comme à Jules d’ailleurs. Je trouve que c’est bien de le faire enchaîner et il prendra ses responsabilités et on sera prêt… plus particulièrement lui.