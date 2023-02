Armand Duplantis donnera le coup d'envoi de la rencontre Clermont - Toulon, ce dimanche (21h05). Le champion olympique et recordman du monde de saut à la perche est en Auvergne dans le cadre du All Star Perche, un meeting international organisé par son ami perchiste Renaud Lavillenie.

Le stade Marcel-Michelin va recevoir une légende du saut à la perche. Ce dimanche, Armand Duplantis, champion olympique et recordman de saut à la perche (6m21), donnera le coup d'envoi fictif de Clermont - Toulon. Le Suédois de vingt-trois ans devrait être accompagné de Renaud Lavillenie, son ami. "Mondo" Duplantis sera en effet de passage à Clermont-Ferrand dans le cadre du All Star Perche, un meeting international de saut à la perche qui aura lieu ce samedi soir.

Le recordman du monde se rendra donc sur les terres de Lavillenie, grand amateur de rugby et supporter de Clermont, et aura l'occasion de lancer la rencontre brûlante entre Toulonnais et Clermontois.