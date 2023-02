PRO D2 - Avec son succès probant face au Biarritz Olympique (37-17), Provence Rugby s’est complètement relancé dans la course à la phase finale. En conférence de presse, le patron du sportif aixois a salué la dynamique actuelle et le caractère de ses joueurs.



Est-ce votre meilleur match de la saison à Maurice-David, où vous avez été mis en difficulté plusieurs fois cette saison (deux revers, et un match nul concédés) ?

C’est vrai, on cherchait un match référence... On l’avait fait à Mont de Marsan à l’extérieur. On n’avait pas été capables d’en avoir un abouti sur le jeu offensif et défensif, et la conquête à domicile. Il a juste manqué de discipline en première période. Il y avait une équipe qui joue beaucoup en face de nous. On a fait une bonne entame. On prend deux essais dont un superbe et un peu casquette. On ne s’est pas affolés. On n’a pas pris les points en première période. C’était un choix. On voulait proposer du jeu et aller chercher les choses. J’ai donné le week-end aux joueurs pour qu’on se libère la tête.

C’est plutôt rare de votre part…

On doit récupérer mentalement. On le sait. On doit bien finir le bloc. On a quatre matchs sans défaite. On enclenche une belle petite série. On a envie de la continuer et de bien finir le bloc face à Vannes. C’est un bloc déterminant. On n’avait jamais fait un bloc de six matchs en ProD2. On est à la limite physiquement. On avait beaucoup d’énergie, de fraîcheur. On a provoqué notre destin.

À trois points du top 6, l'espoir renaît-il au sein du groupe ?

Découvrez les résultats de ce vendredi soir en Pro D2 ! \ud83d\udca5https://t.co/enEyjteKul — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 24, 2023

On ne regarde pas le classement. Je regarde le classement britannique. On est toujours à moins trois au britannique. On doit gagner un match à l’extérieur. On doit bien finir le bloc. Après, il restera un gros morceau. C’est un championnat très dur. On sait qu’on n’est pas arrivés. Face à Biarritz, le public s’est rendu compte qu’on a une équipe déterminée. On n’a jamais dit un mot. On est restés focus. A la mi-temps, je leur ai dit de ne pas sortir du cadre et que ça allait venir. C’était la clef. C’est une grosse performance de l’équipe.

Qu’est-ce qui s’est passé dans le groupe après le revers face à Béziers ?

On s’est remis en question. On peut dire que c’est un accident avec le carton rouge. On était dos au mur. Cette équipe a un énorme caractère. On a beaucoup d’internationaux, on a une putain d’équipe. On a des joueurs à 70 matchs en Top 14. Aujourd’hui, on est connectés, on joue en équipe. Le rugby avant tout, c’est une équipe qui a envie de se faire mal ensemble. C'est tout !