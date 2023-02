6 NATIONS 2023 - Fallait-il titulariser Mohamed Haouas ? C'est une des questions majeures de l'émission "l'Analyse de la compo", en direct sur Twitch ce vendredi après-midi. Seul changement dans le XV de départ le pilier droit de Montpellier a grillé la priorité à Sipili Falatea alors que Fabien Galthié est pourtant très attaché à sa hiérarchie classique.

Ce qui dérange le plus notre journaliste Simon Valzer dans ce choix, c'est le passif entre Haouas et les Écossais. Le XV de France a une faille de plus, et le XV du Chardon va appuyer dessus. À voir si le futur Clermontois a appris de ses erreurs.