TOP 14 - Le président du CO, Pierre-Yves Revol, s’est exprimé jeudi sur le site internet de son club et chez nos confrères de La Dépêche du Midi. Il détaille les raisons du choix de Jérémy Davidson pour remplacer Pierre-Henry Broncan.

En début de semaine, le Castres olympique a annoncé le départ de Pierre-Henry Broncan et l'arrivée de Jérémy Davidson. Un changement qui a notamment été effectué suite à la défaite castraise face à La Rochelle, la première de la saison à domicile pour les Tarnais. Dans les colonnes de La Dépêche du Midi, le président du CO, Pierre-Yves Revol a tenu à préciser les raisons qui l'ont poussé à choisir Davidson : "Il connait bien et aime le club, la ville, et notre environnement auquel il est toujours resté attaché. C’est peut être un détail mais qui compte. Je le connais aussi très bien pour l’avoir recruté en 1998 puis l’avoir vu débuter ici en tant qu'entraîneur adjoint. J’ai toujours conservé des relations avec lui et suivi son parcours d'entraîneur avec attention. C’est un homme très volontaire qui a accepté des challenges difficiles comme celui d'entraîner avec succès durant près de 6 ans à Aurillac dans le Cantal ou de faire remonter Brive en Top 14.

\ud83d\udd34 [INFO MIDI OLYMPIQUE] C’est officiel depuis ce lundi, Pierre-Henry Broncan n’est plus le manager du CO. Pierre-Yves Revol le lui a annoncé en milieu de journée.



\u27a1\ufe0f Plus d'informations ici > https://t.co/uaeSMwUP6E pic.twitter.com/oCxU6BWFRq — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 20, 2023

Revol poursuivait : "Ce n’est peut être pas un entraîneur médiatique mais ça ne nous gêne pas du tout. C’est aussi un expert de la conquête, domaine dans lequel nous devons nous améliorer et j’ajoute que dans notre situation, il nous fallait une personne en capacité de s’intégrer très vite. » Le plus ancien président en activité en Top 14 avoue aussi être « déterminé à sortir de ce mauvais pas", rappelant que son club a "toujours trouvé les ressources nécessaires dans ce genre de situation mais cette saison, le contexte est encore différent car la concurrence est plus forte, le classement resserré. Et créer une nouvelle dynamique de groupe en peu de temps, c’est toujours un gros challenge."

Pierre-Yves Revol revient aussi sur l’aventure de Pierre-Henry Broncan au CO et justifie son éviction : "Jamais je n’aurais pris cette décision si notre club, sans parler de qualification, avait été simplement en bonne position d’assurer selon toute probabilité son maintien. J’aurais alors attendu et procédé à des réglages en fin de saison. Jamais je ne n’aurais pris cette décision si j’avais ressenti que Pierre-Henry Broncan avait encore assez de ressources pour changer le cours des choses. Mais de mon point de vue, ce n’était plus vraiment le cas. Même si je sais que le changement ne nous apporte aucune garantie, j’ai estimé en conscience qu’il fallait le faire pour tenter d’inverser le cours des choses."

Enfin, l’homme fort du CO conclut en livrant son analyse de la mauvaise passe de son club : "Elles sont multiples et nous les analysons mais dans ces moments-là, il faut de la dignité. Ce n’est pas du tout le moment de se répandre sur la place publique. Mais de se rassembler derrière cet objectif de maintien et de démontrer à nouveau que le CO, même si ce n’est pas pour le même objectif que la saison dernière, reste un club aux vertus collectives supérieures à la moyenne. Nous ferons tout pour cela et la parole est désormais aux joueurs."