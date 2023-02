TOP 14 - Le nouveau manager du CO s'est exprimé pour la première fois sous ses nouvelles couleurs. Après une semaine consacrée à prendre le poul de son nouvel environnement, il attend une réaction de ses troupes à Bayonne.

Quand il y a urgence comme c’est le cas à Castres, quelles sont les premières choses à faire pour rassurer l’équipe ?

Je crois qu’on a une équipe qui manque un peu de confiance, qui est un peu en difficulté. Il faut trouver des mots pour amener de l’énergie, de l’enthousiasme. On a fait un très bon entraînement aujourd’hui et toute la semaine. Les leaders sont conscients de la situation, on a besoin de points. On doit construire notre fin de saison.

Comment trouver des repères lorsque l’on commence une saison dans un club et qu’on la finit dans un autre, comme cela est votre cas ?

Je suis passé à autre chose. Le fait de venir à Castres pour la fin de saison me fait plaisir malgré la situation délicate du club. C’est une opportunité. Le CO est une équipe qui me tient à cœur. Je suis là pour faire le maximum pour garder le club en élite.

Avez-vous plus de pression d’arriver dans ce contexte là ?

Tous les managers de Top 14 et même ceux de Pro D2 sont en permanence sous pression. C’est une situation à laquelle nous sommes habitués. Il faut être réalistes et commencer à gagner le plus vite possible. D’abord, je tiens à dire que c’est un privilège pour moi de revenir à Castres. C’est la première ville qui m’a accueillie quand je suis arrivé en France en tant que joueur. Les joueurs sont conscients qu’ici c’est une ville et une région qui "puent" le rugby. Il est très important pour le CO de montrer une belle image.

Le club a-t-il beaucoup changé depuis votre dernier passage au CO ?

Il y a toujours un gros état d’esprit, à la fois solidaire et familial, un lien fort et puissant avec les supporters et aussi avec les « labos » Pierre-Fabre qui nous aident beaucoup. Le club a beaucoup évolué, il est devenu beaucoup plus professionnel. Il faut s’appuyer sur ce qui a été fait par le passé et part les précédents entraîneurs en amenant de la précision et de l’efficacité.

Comment avez-vous organisé cette première semaine ?

Cette semaine, c’était important de voir le fonctionnement du staff et des joueurs. Petit à petit il faudra amener des corrections sur certaines choses qui ne marchent pas ou qui marchent un peu moins bien. Il fallait en priorité commencer par apprendre à connaître les joueurs et le staff, créer des liens. Penser à l’avenir du club. Castres mérite de remonter au classement et nous devons assumer cette responsabilité. Il y a urgence à continuer à progresser jusqu’à la fin de la saison.

Sur quels leviers avez-vous appuyé pour relancer les troupes ?

Il faut que les joueurs prennent conscience qu’ils ont de qualités et qu’ils sont des joueurs de haut niveau. Quand on voit ce qu’ils ont été capables de faire la saison dernière, il n’y a pas de raison que l’on n’arrive pas à améliorer nos performance dans l’avenir. Cette semaine est passée très vite. Beaucoup d’informations ont dû être digérées. Ce week-end, j’attends une forte représentation de l’état d’esprit de l’équipe. Je veux voir des gars fiers de porter le maillot. Ce sera un gros match pour nous contre une équipe qui était en Pro D2 la saison dernière et qui est aujourd’hui dans le top 6 du championnat.