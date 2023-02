Soyaux-Angoulême bat Montauban après la sirène et sort de la zone de relégation

Pro D2 - Dans un match qui s'est joué presque uniquement avec des points au pied, c'est Soyaux-Angoulême qui s'en sort avec la victoire (19-18) au bout de la soirée. Les Angoumoisins l'ont emporté grâce à un drop de Matthieu Ugalde après la sirène. Avec cette troisième victoire consécutive, les violets sortent de la zone rouge et passent devant leurs adversaires du jour.

Soyaux-Angoulême a remporté le duel de mal classés de la 22ème journée de Pro D2 dans son stade Chanzy (19-18) contre Montauban, ce vendredi soir. Les Angoumoisins ont remporté leur troisième succès de leur série d'affrontements face à des concurrents dans le bas de tableau. Et cela, ils le doivent à leur demi d'ouverture Matthieu Ugalde, auteur d'un 100% au pied et du drop de la victoire (14 points).

Soyaux-Angoulême d'abord seul au monde

La rencontre avait pourtant démarré par une pénalité passée par Bosviel pour Montauban au bout de six minutes de jeu. De quoi ouvrir le score, et surtout de concrétiser ce qui fut presque la seule incursion montalbanaise dans la moitié de terrain adverse. Les locaux ont alors lancé leur match, dominateurs dans la plupart des domaines de jeu et surtout dans la mêlée, où ils ont obtenu plusieurs pénalités. Si les penaltouches ne donnaient pas de bons lancements de jeu, au moins Ugalde ajoutaient des points à l'escarcelle de son équipe.

La domination était aussi concrétisée par un essai de Sikeli Nabou. Après plusieurs percussions, Bau prenait le ballon en main, et profitait de la fixation de deux défenseurs par Jarmouni pour envoyer son deuxième ligne dans un intervalle de la défense, qui pouvait aller aplatir au pied des poteaux (10-3, 22ème). Malgré les changements en première ligne, les locaux accroissaient leur avantage par des pénalités, et menaient de 13 points à la pause.

