Provence Rugby domine Biarritz et se relance dans la course aux places qualificatives

Pro D2 - Provence Rugby a imposé sa loi face au Biarritz Olympique lors de cette 22e journée (37-17). Grâce à plus de réalisme en seconde période et une défense de fer, les Provencaux ont fait craquer leur adversaire direct et se replacent dans la course au top 6 !

À la croisée des chemins. Provence Rugby, 7e, recevait le Biarritz Olympique, 5e, pour un match crucial en vue des places qualificatives. Dans ces conditions, les hommes de Mauricio Reggiardo n'avaient pas d'autre alternative que la victoire dans leur stade Maurice-David pour continuer à espérer. Pour le BO, ce déplacement dans le sud-est était l'occasion de mettre fin à une série de 5 matchs sans victoire à l'extérieur cette saison.



Une première période équilibrée Il ne fallait pas arriver en retard ce soir pour pouvoir assister au premier essai de la soirée. Dès la 3e minute de jeu, Florent Massip concluait la première offensive en plongeant dans l'en-but, donnant d'ailleurs le ton d'une première période très enjouée. La réaction biarrote était rapide dès la 10e minute de jeu après une superbe diagonale au pied de Germain pour Domvo qui avait tout le temps d'aplatir sur l'aile droite du terrain (7 à 7). Mieux, les Basques doublaient la mise quelques minutes plus tard grâce à leur arrière, Jonas, très prompt à récupérer un ballon errant (14 à 7, 15e). Aix-en-Provence monte en puissance Menés sur leur pelouse, les hommes de Mauricio Reggiardo étaient rapidement récompensés par un essai rondement mené. En première main, cette action était construite depuis une mêlée de laquelle Tarel servait Finau qui, dans le bon tempo, offrait une passe décisive à Botham pour l'essai de l'égalisation (14 à 14, 25e). Sur la fin de la première période, les deux équipes poursuivaient leurs offensives balles en mains offrant aux spectateurs une belle soirée de rugby. Aix met le BO K.O La seconde période sera bien différente de la première. Les Provençaux mettaient plus de justesse dans leur jeu tandis que les Biarrots avaient tendance à se mettre à la faute. Tant et si bien que le score évoluait à la 52e minute de jeu grâce à un essai en bout de ligne de Bly (21 à 17). Cet essai marquait le début de la fin pour le BO qui devait négocier une période de jeu en infériorité numérique après le carton jaune adressé à Azariashvili. Indisciplinés, les Basques subissaient la précision chirurgicale de Massip dont le jeu au pied aura été infaillible ce soir (30 à 17, 71e). Très forts en défense, les locaux mettaient tous les ingrédients pour empocher les 4 points ! Aix revient sur les talons de Biarritz Un dernier essai de Marrou en fin de rencontre scellait le sort des joueurs de Matthew Clarkin (37 à 17, 79e). Au coup de sifflet final, les Provencaux pouvaient laisser exploser leur joie. En effet, un tout autre résultat aurait mis fin à leurs espoirs d'accession aux barrages en fin de saison. Ce soir, ils pointent à la 7e place, à seulement 3 unités de Biarritz, 6e, qui subit une 9e défaite cette saison.