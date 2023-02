Pro D2 - Dans un duel des extrêmes, Oyonnax a bataillé et a fini par prendre la mesure d’un Carcassonne conquérant. C’est bien le leader du championnat qui s’impose (27-32). L'équipe haut-bugiste s’offre un septième succès hors de ses bases et une troisième victoire de rang. En face, l’équipe audoise concède un quatrième revers consécutif. Et surtout, glisse en zone rouge.