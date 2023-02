Pro D2 - Grenoble s'impose sur la sirène à Béziers et monte provisoirement sur le podium

Qui pour arrêter Grenoble ? Toujours invaincus en 2023 les Isérois se sont imposés ce soir 20-19 à sur la pelouse de Béziers et continuent leur série, septième match de rang sans défaite. Pourtant derrière au score la quasi-totalité de la rencontre les Grenoblois n'ont jamais rien lâché. Ancely marque l'essai de la victoire sur la sirène et permet aux siens de grimper sur le podium.

Pro D2 - Ils étaient venus avec des intentions, ils repartent avec les quatre points. Les Isérois sont décidément inarrêtables en 2023. Pourtant ce soir tout avait mal démarré pour les rouge et bleu. Le début de rencontre est stérile, mais c'est Béziers, sur ses terres qui lance la rencontre. Après 20 minutes de jeu le score du match est toujours de 0 à 0. C'est à ce moment que le centre biterrois Tofa ouvre le tableau des scores et rentre dans l'en-but par deux fois en quatre minutes. Les locaux mènent 12-0 (24e).

Grenoble ne lâche rien

Mais à l'image de toute la rencontre Grenoble ne va rien lâcher. C'est par l'intermédiaire de l'intenable Qadiri que les Isérois vont se relancer. L'ailier relance de ses 22 mètres et perce, il fixe parfaitement le dernier défenseur pour offrir l'essai à Glenat qui venait d'inscrire une pénalité 3 minutes plus tôt. Il transforme son propre essai et Grenoble n'a que deux points de retard à la pause.

Au retour des vestiaires le scénario est le même. C'est Béziers qui domine dans tous les compartiments du jeu. Mais les Biterrois vont mettre quasiment 20 minutes à scorer. Après plusieurs touches jouées à 5 mètres de l'en-but isérois, c'est finalement Arnoldi après une belle combinaison en touche qui passe la ligne. Dreuille transforme et Béziers pense avoir fait le plus dur, on joue la 59e minute et les locaux mènent 19-10.

Seulement voilà, face aux Grenoblois il ne faut pas faire la moindre erreur en ce moment. Béziers va en faire l'amère expérience, sur le renvoi Valentine tente de dégager les siens mais il est contré, Uruty loupe la balle au moment d'aplatir dans son en-but. C'est finalement Blanc-Mappaz qui marque un essai cadeau. Glenat loupe la transformation, 19-15, il reste 20 minutes à jouer.

Ancely délivre les siens

Le score n'évolue plus mais c'est bien Grenoble qui domine cette fin de rencontre, comme à son habitude. Les Isérois poussent mais en cette fin de match ce sont les Biterrois qui se montrent solides en défense. Les locaux tiennent à leur victoire, sans elle ils diraient quasiment au revoir à leurs espoirs de qualification.

Sur les dernières minutes du match Hoarau (Biterrois le plus en vue ce soir) arrache un ultime ballon précieux. Mais les vagues grenobloises sont incessantes et la défense de Béziers se met inévitablement à la faute. Sur la dernière action du match, Grenoble joue une pénaltouche à 5 mètres de l'en-but adverse. Rien ne pourra arrêter le groupé pénétrant rouge et bleu. Ancely s'écroule dans l'en-but. Fotunel loupe une transformation anecdotique, 19-20 score final.

Victoire de nos rouge et bleu à Béziers !! Fiers de l’équipe \u2764\ufe0f\ud83d\udc99#ASBHFCG #AllezFCG pic.twitter.com/IJoXRi05fN — FC Grenoble Rugby #AllezFCG (@FCGrugby) February 24, 2023

Grâce à ces quatre points les Grenoblois montent provisoirement sur le podium (avec un match en retard contre Aurillac), et sont clairement des favoris au Top 6. Béziers va rester dans le ventre mou du championnat et voit la qualification s'éloigner.