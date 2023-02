PRO D2 - Grenoble renversant, Angoulême à l'orgueil, Vannes se bonifie, Carcassonne provisoirement relégué, Provence se rapproche du top 6, Nevers de justesse, Massy toujours plus proche de la Nationale... Les enseignements de la 22eme journée de Pro D2 !

Grenoble toujours invaincu en 2023

2023 a du bon pour les Grenoblois ! Dans un déplacement périlleux à Béziers, les partenaires de Corentin Glénat n'ont rien lâché pour obtenir une victoire précieuse. Que le rugby est cruel. Les Bitterois pourront nourrir des regrets dans une partie qu'ils ont dominé. Dans une première période à sens unique durant une grosse demi-heure, James Tofa allait deux fois dans l'en-but des visiteurs pour porter le score à 12-0. Mais Grenoble est invincible depuis la nouvelle année et a fait preuve d'une efficacité totale pour ne compter que deux points de retard à la pause. Même si les locaux ont continué de pousser en seconde période pour accroître leur avance, ils n'auront jamais réussi à se mettre à l'abri. Et ce qui devait arriver arriva, quand à la dernière minute de jeu, Clément Ancely crucifiait l'ASBH en sortie d'un maul pour s'imposer sur le gong 19-20.

Grâce à cette victoire, Grenoble monte sur le podium de Pro D2 avant de recevoir Montauban. Béziers voit de son côté le top 6 s'échapper avant un déplacement chez Mont-de-Marsan, actuellement deuxième.

Vannes se bonifie et croit encore aux phases finales

Vannes se permet de rêver. Dans une partie où les Bretons ont toujours été devant, notamment grâce au doublé de Nathanael Hulleu dont un essai dès la quatrième minute de jeu, l'objectif aura été de ne rien laisser à Aurillac. Encore dans les 22 des locaux à dix minutes du terme pour accrocher un bonus défensif, Aurillac se fait contrer et perdra tout espoir 80 mètres plus loin. Suite à une action concrétisée par Andres Vilaseca, les Vannetais prennent le bonus offensif (29-13) et peuvent encore y croire dans une lutte pour les phases finales toujours plus indécise.

Vannes se replace à la huitième place, à cinq points du top 6 et aura un déplacement capital sur la pelouse de Provence la semaine prochaine. Aurillac recevra Rouen pour espérer encore un peu à une qualification en phase finale.

Rouen dispose de Massy et se donne de l'air

Que ce match était important pour chacune des équipes. Si il ressemblait à une dernière chance pour Massy, c'était aussi l'occasion de respirer un peu mieux en Normandie. Et le moins que l'on puisse dire c'est que la fin de cette rencontre était irrespirable. Rouen et les Massicois n'ont jamais pu prendre le large, dans un mano à mano qui a donné des sueurs froides aux supporters des deux équipes. Si Massy a profité d'un en-avant de Mapapalangi sur un renvoi pour inscrire l'essai gag de cette 22eme journée, les promus ont surtout réussi à prendre le score à dix minutes du terme pour avoir un aperçu de la victoire (18-20). Mais les locaux, à l'envie, reprennent les devants à quelques minutes de la fin grâce au deuxième essai de la soirée de leur centre Taylor Gontineac (25-20).

Avec ce succès, Rouen respire nettement mieux avant un déplacement dans le Cantal pour y défier Aurillac. Massy voit le maintien lui échapper au fil des journées, avant un déplacement plus que compliqué à Biarritz.

Angoulême sort de la zone rouge pour la première fois depuis la 14eme journée

Il ne fallait pas être cardiaque au stade Chanzy. Dans une partie dominée par les Angoumoisins dans un premier temps, un final aussi tendu semblait impossible. Après quarante premières minutes à sens unique, les hommes de Vincent Etcheto menaient 16 à 3 et étaient plus proches d'un bonus offensif que d'une remontée montalbanaise. Oui mais voilà, Montauban est une équipe qui marche à l'orgueil et qui ne compte pas baisser les bras dans cette bataille pour le maintien. Petit à petit, elle a su refaire son retard grâce à la botte de son ouvreur historique, Jérôme Bosviel. Les Sapiacains pensent même avoir fait le plus dur, quand, à la 77e minute, ils prennent l'avantage pour la première fois en seconde période (16-18). Mais dans une dernière possession interminable, Matthieu Ugalde claque un drop salvateur qui permet à ses partenaires de sortir de la zone rouge pour la première fois depuis la 14eme journée.

Soyaux pourra respirer un peu mieux ces prochains jours, avant un déplacement à Agen. Montauban, à égalité de points avec leur adversaire du soir, se déplacera à Grenoble pour essayer de grapiller le moindre point.

Carcassonne provisoirement relégable après une quatrième défaite consécutive

La descente aux enfers continue pour les hommes de Christian Labit. Pourtant, ils n'ont pas démérité ce vendredi pour la réception du leader oyonnaxien. Mais même avec les meilleures intentions du monde, Oyonnax semble inatteignable cette saison. Loin d'avoir réalisé leur meilleur match de la saison, les partenaires de Gavin Stark, diabolique encore ce soir, ont su creuser le score quand ils en avaient l'occasion. Pourtant, Carcassonne démarrait mieux, avec notamment Pierre Pages qui inscrivait le premier essai de la partie. Mais les joueurs de l'Ain n'ont jamais paniqué et ont fait leur retard avant de prendre le large, grâce à un essai assassin juste après la sirène de la première période (14-23). Jamais bien loin, mais sans être à portée de bras de ceux qui dominent le classement, les Audois s'inclinent les armes à la main et obtiennent un bonus défensif mérité (27-32), qui pourrait s'avérer crucial dans leur lutte pour le maintien.

Oyonnax a plus de vingt points d'avance et semble déjà qualifié pour les demi-finales, avant la réception de Colomiers dans le choc de la prochaine journée. Carcassonne glisse à la quinzième place et devra créer la sensation sur la pelouse de Nevers.

Nevers bat Mont-de-Marsan et relance sa fin de saison

Avec la réception d'un 'gros', avec Mont-de-Marsan, Nevers se devait de s'imposer s'il voulait se permettre d'avoir des dernières journées palpitantes. La mission est remplie, grâce à une première période parfaitement gérée, avec deux essais à la clé et un avantage de neuf points qui leur permettait de voir venir. Mais en seconde période, la machine s'est grippée et les Montois sont revenus grâce aux pieds de Willie du Plessis et Christophe Loustalot, de quoi faire douter les locaux. Mais les Neversois ont su tenir en fin de rencontre, et décrocher un succès précieux qui les rapproche à cinq points des places qualificatives.

La semaine prochaine, Nevers pourra encore plus se rapprocher avec la réception d'un mal classé, Carcassonne. Les Montois, toujours deuxièmes, recevront Béziers le jeudi soir.

On arrête plus Provence, qui se rapproche à grand pas du top 6

Provence semble décider à jouer les phases finales, et rien ni personne ne peut se mettre sur leur passage ! Ce vendredi, c'est au tour de Biarritz de goûter à l'amère expérience de Maurice-David, avec près de quarante points dans leurs bagages. Et pourtant, le score aurait pu être plus lourd si les partenaires de Florent Massip n'avaient pas commis quelques fautes de mains évitables. Ca ne les a pas empêché d'inscrire la bagatelle de quatre essais, mais de passer à côté du point de bonus offensif, la faute aux deux essais encaissés coup sur coup en première période (10e, 15e). Malgré cela, c'est une large victoire (37-17) qui donnera le sourire aux hommes de Mauricio Reggiardo, qui ne sont plus qu'à trois points de leur adversaire du soir, sixième et premier qualifié.

Lors de la prochaine journée, Provence devra capitaliser sur cette confiance avec la réception de Vannes pour continuer de revenir sur les talons des clubs du top 6. Biarritz devra se relancer avec la réception de la lanterne rouge, Massy, à Aguilera.