INTERNATIONAL - Le Japon, en vue de la Coupe du monde 2023 qui se déroulera en France (8 septembre-28 octobre), va rencontrer les All Balcks , Samoa, les Fidji et les Tonga dans une série de test-matches, a annoncé vendredi la Fédération japonaise de rugby.

On connaît le programme des Brave Blossoms en vue de la Coupe du monde de rugby en France (8 septembre-28 octobre 2023). La sélection japonaise va disputer cinq matches dont deux contre le XV des All Blacks. Les Japonnais de Jamie Joseph, affronteront les Samoa à Sapporo le 22 juillet puis les Tonga à Higashiosaka le 29 juillet et enfin les Fidji le 5 août.

Lors de la Coupe du monde 2019 organisée à domicile, le Japon avait atteint pour la première fois de son histoire les quarts de finale où il avait été battu par l’Afrique du Sud 26 à 3. Ils tenteront de rééditer cet exploit lors de la coupe du Monde en France. Pour se qualifier ils devront sortir d'une poule composée de l'Angleterre, de l'Argentine, des Samoa et du Chili.

Pour Jamie Joseph ces rencontres préparatoires sont excitantes "La confirmation de ces cinq matchs à domicile est extrêmement excitante pour l'équipe et nos fans au Japon. Ils constitueront une partie importante de nos préparatifs avant la Coupe du monde, fournissant quatre adversaires variés et stimulants, qui nous donneront un niveau de compétition correspondant étroitement à l'intensité et à la qualité auxquelles nous serons confrontés en France. Le XV des All Blacks représentera un énorme défi avec une équipe composée de joueurs avides de sélection All Black, tandis que Samoa, Tonga et Fidji apporteront le physique et la passion typiques du rugby des îles du Pacifique. Avec des joueurs de chaque équipe qui cherchent à impressionner avant la Coupe du monde, ces matchs sont assurés d'être rapides, physiques et très divertissants."