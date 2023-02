TOP 14 - En recherche d'un entraîneur pour ses avants, le Rugby Club Toulonnais étudierait la piste menant à l'ancien technicien de Clermont, Jono Gibbes. Selon les informations de l'Équipe, le Néo-Zélandais ferait partie de la short-list du RCT.

Qui sera le prochain entraîneur des avants de Toulon ? La question reste entière, alors qu'il est confirmé que Pierre Mignoni et Franck Azéma poursuivront ensemble l'aventure sur la rade la saison prochaine. Plusieurs noms reviennent parmi les potentiels prétendants au poste et selon L'Équipe, celui de Jono Gibbes serait plus que crédible. L'ancien manager de La Rochelle et de Clermont est libre de tout contrat depuis son éviction de l'ASM en janvier dernier et connait plutôt bien l'actuel manager de Toulon, Franck Azéma, pour l'avoir côtoyé en Auvergne entre 2014 et 2017. À l'époque, Gibbes était l'adjoint d'Azéma et s'occupait déjà des avants. Un retour dans ce rôle est donc crédible. L'Équipe affirme qu'un rendez-vous devrait se tenir bientôt entre les différentes parties et que les dirigeants toulonnais souhaiteraient prendre leur temps.

Gibbes ne serait pas le seul entraîneur sondé par les Varois, puisque des entraîneurs comme l'actuel Bordelais Julien Laïrle - en fin de contrat en Gironde - auraient été sondés. Le staff de Toulon est en pleine mutation alors que Sergio Parisse, qui termine sa carrière de joueur en fin de saison, devrait être intégré au sein de l'encadrement et que Maxime Petitjean, responsable du jeu au pied, pourrait prolonger son contrat. Aussi, le consultant technique individuel Frédéric Michalak partira au Racing 92 la saison prochaine.