Arrivé cette saison à Toulon, le demi d’ouverture Ihaia West devrait retourner à La Rochelle la saison prochaine. Le Néo-Zélandais d'origine retrouverait le club avec qui il a remporté la Champions Cup en mai dernier.

Sous contrat jusqu’en juin 2025 avec le RC Toulon, l’ouvreur Néo-Zélandais Ihaia West (31 ans) pourrait quitter les bords de la Rade à l’intersaison prochaine pour retourner à La Rochelle. West, arrivé l'été dernier dans le Var pour faire face aux départs d'Anthony Belleau à Clermont et de Louis Carbonel à Montpellier, s’est imposé comme le numéro un du poste au niveau du temps de jeu mais l’arrivée du Gallois Dan Biggar en novembre a rabattu les cartes.

Il faut dire qu’avant cela, le duo d’entraîneurs Azema-Mignoni, n’avait pas d’autre choix que le Néo-Zélandais au poste de demi d’ouverture que de faire du « bricolage » en utilisant Serin, Sinzelle ou Smaili pour suppléer l’ex-Rochelais. Ce dernier, n’était pas non plus exempt de tout reproche lors de ses prestations, tant et si bien que lorsque l’opportunité Dan Biggar s’est présentée, Toulon a rapidement dégainé. Pour le moment la cohabitation entre le Néo-Zélandais et le Gallois se passe bien, facilitée il est vrai par les absences pour cause de sélection de Biggar, actuellement avec le XV du Poireau pour disputer le Tournoi des 6 Nations.

L'annonce pourrait se faire rapidement

Toutefois, La Rochelle qui va perdre Pierre Popelin (27 ans) en partance pour Castres, cherche une doublure à Antoine Hastoy (25 ans), même si le jeune Franco-anglais Harry Glynn (21 ans) donne entière satisfaction quand il est aligné. Si le retour de West se confirme, le Néo-Zélandais qui connaît bien la maison, serait là pour encadrer Hastoy et Glynn qui restent deux très jeunes joueurs. Ronan O’Gara, le manager y serait favorable. Selon nos informations les discussions entre le président toulonnais Bernard LemaÎtre et son homologue rochelais Vincent Merling ont déjà débuté et se passeraient très bien. L’annonce du retour de Ihaia West pourrait intervenir très prochainement.