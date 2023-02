Le Stade toulousain pourrait bien frapper un grand coup sur le marché des transferts dans les prochains mois. Selon le média britannique PlanetRugby, le profil de l'international irlandais Iain Henderson (31 ans ; 64 sélections) plaît du côté de la Haute-Garonne. Dans le sens inverse, l'Ulster, l'actuelle province d'Henderson, verrait d'un bon oeil l'arrivée de Rynhardt Elstadt.

L'Ulster et le Toulouse vont-ils effectuer une sorte "d'échange" entre bons amis ? Pourtant pas le club le plus actif sur le marché des transferts, le Stade toulousain se verrait bien attirer une pointure internationale pour renforcer son pack.

Selon PlanetRugby, Iain Henderson pourrait quitter sa province de toujours pour rejoindre la France et la Haute-Garonne. L'international irlandais aux 64 sélections est en fin de contrat et n'a toujours pas prolongé du côté de Belfast. Ugo Mola et son staff, qui ont vu Joe Tekori et Rory Arnold quitter le navire rouge et noir la saison dernière, souhaitent consolider encore un peu plus leur huit de devant.

Henderson remplit toutes les cases pour être la recrue parfaite pour l'actuel leader du Top 14 puisqu'il peut évoluer en deuxième et en troisième ligne. Il est d'ailleurs le remplaçant de luxe du XV du Trèfle durant le Tournoi des 6 Nations. Cette saison, Emmanuel Meafou, Thibaud Flament, Richie Arnold et Joshua Brennan se partagent les numéros quatre et cinq.

Elstadt pour le remplacerà l'Ulster ?

Toujours selon PlanetRugby, la formation nord-irlandaise aurait déjà un nom en tête pour remplacer numériquement Henderson dans son effectif. Lui aussi en fin de contrat, Rynhardt Elstadt ne devrait pas prolonger son contrat avec Toulouse et serait donc sur le départ.

Le Sud-Africain possède un avantage, c'est qu'il peut lui aussi évoluer en deuxième et troisième ligne. Il a notamment évolué dans la cage au début de sa carrière avec les Stormers et quelques fois avec le Stade toulousain.

Son profil plaît en Irlande du Nord et à 33 ans, Elstadt peut encore rendre de fiers services à une formation européenne. Cette saison, il a disputé 15 matchs abec Toulouse dont 10 en tant que titulaire.