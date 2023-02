Jono Gibbes serait la cible de Toulon pour le poste d'entraîneur des avants, Jordan Joseph doit se faire opérer des adducteurs et sera absent de longues semaines, Michalak s'engage au Rcing 92, Carcassonne annonce trois arrivées, Andrey Ostrikov prolonge à Mont-de-Marsan... Voici les cinq infos de ce jeudi.

En recherche d'un entraîneur pour ses avants, le Rugby Club Toulonnais étudierait la piste menant à l'ancien technicien de Clermont, Jono Gibbes. Selon les informations de l'Équipe, le Néo-Zélandais ferait partie de la short-list du RCT. L'ancien manager de La Rochelle et de Clermont est libre de tout contrat depuis son éviction de l'ASM en janvier dernier et connais plutôt bien l'actuel manager de Toulon, Franck Azéma, pour l'avoir côtoyé en Auvergne entre 2014 et 2017. À l'époque, Gibbes était l'adjoint d'Azéma et s'occupait déjà des avants.

C'était sur le site Rugbyrama.fr ce mardi, c'est désormais officiel. Frédéric Michalak va intégrer le staff du Racing 92 à l'issue de la saison. Le club francilien vient de le communiquer de façon officielle ce jeudi en fin de journée. L'actuel consultant technique individuel au sein du RC Toulonnais s'engage pour trois saisons dans le staff dirigé par Stuart Lancaster.

????????? Fred ! \ud83d\udd25



Le communiqué de presse sur l'arrivée de Frédéric Michalak lors de la saison 23.24 \u27a1\ufe0f https://t.co/sz6cNmZQKf@michalakfred pic.twitter.com/p6LB0DRBd0 — Racing 92 (@racing92) February 23, 2023

Blessé lors du déplacement à Perpignan où il avait été contraint de laisser sa place dès la 21e minute de jeu, le troisième ligne centre de la Section paloise Jordan Joseph est touché aux adducteurs. Des examens passés ce mercredi ont confirmé qu’il doit se faire opérer. Son absence est estimée à dix semaines. Si tout se passe bien, il pourrait faire son retour sur les terrains au début du mois de mai et ainsi disputer les trois dernières journées de Top 14. Cette absence est un coup dur pour la Section paloise, car le joueur actuellement prêté par le Racing 92 a disputé seize matchs de Top 14 cette saison, dont dix comme titulaire. Il a aussi inscrit trois essais. Néanmoins, le club pourrait enregistrer le retour à la compétition du Néo-Zélandais Luke Whitelock dès ce samedi à Toulouse.

Après avoir concédé trois défaites d'affilée, dont les promus Massy et Soyaux-Angoulême, Caracssonne n'est plus qu'à deux points du premier relégable angoumoisin. Ainsi, cette semaine a été lancée une campagne de mobilisation des supporters pour venir encourager l'USC, qui reçoit Oyonnax ce vendredi soir. Mais ce n'est pas tout. Des annonces de recrutements ont été faites. L'USC a officialisé les venues de Sakiusa Bureitakiyaca, Levi Douglas et Gaëtan Pichon ce jeudi.

Peu avant de dévoiler sa composition d'équipe pour affronter Nevers au stade du Pré-Fleuri, le Stade montois a annoncé sur son site web la prolongation d'Andrey Ostrikov. Le puissant deuxième ligne de 35 ans (2,03m, 121kg) s'offre du rab avec le club de Pro D2, en paraphant un contrat le liant jusqu'en juin 2024. Le joueur russe, arrivé dans les Landes il y a près de deux ans, s'est vite fait une place dans l'effectif montois. L'an dernier, il comptabilise 17 matchs dont 14 comme titulaire. Cette saison, c'est déjà 12 titularisations et 16 feuilles de match.