Aussitôt arrivé, aussitôt lancé ! Depuis quelques jours, Vinaya Habosi est officiellement un joueur du Racing 92. Alors qu'il a débarqué ces derniers jours du côté de Nanterre, l'ailier fidjien devrait découvrir le Top 14 dès ce week-end puisqu'il est prévu titulaire face à Lyon.

Les passionnés du Top 14 ne devraient pas attendre bien longtemps pour admirer le talent et la vitesse du nouvel ailier du Racing 92, Vinaya Habosi. Selon nos informations, l'ancien joueur des Fijian Drua sera titulaire ce samedi soir sur la pelouse de Lyon avec la tunique francilienne sur les épaules.

Débarqué il y a tout juste une semaine dans les Hauts-de-Seine, Habosi est annoncé comme une véritable bombe atomique avec des capacités physiques rares à ce niveau. Alors qu'il devait découvrir le Top 14 la saison prochaine, le Fidjien a finalement été disponible plus rapidement que prévu.

En effet, il a été licencié par la franchise fijdienne du Super Rugby avant la nouvelle saison pour écart de conduite et s'est donc retrouvé sans club dès ce mois de février. Les dirgieants ciel et blanc n'auront pas mis longtemps à réagir puisque quelques jours plus tard, Habosi posait ses valises du côté de la Paris La Défense Arena.

Son arrivée dans le championnat français pourrait faire passer quelques frissons dans le dos des défenseurs adverses. La saison dernière, Vinaya Habosi a inscrit cinq essais en onze matchs de Super Rugby. Il a d'aileurs découvert la sélection nationale et compte six sélections à ce jour.