SUPER RUGBY - Le 24 février prochain, va démarrer la nouvelle édition du Super Rugby dans l’hémisphère Sud. La saison est censée se dérouler entre le 24 février et le 18 juin 2023. Équipes, stades, retrouvez tout ce qu’il faut savoir sur la nouvelle saison du championnat du Pacifique.

Qui succédera aux Crusaders pour remporter le trophée du Super Rugby ? La compétition se déroule, comme en 2022, en une seule phase de poule, unique aux douze franchises. Parmi ces douze franchises, cinq australiennes, six néo-zélandaises et une des Fidji. La saison régulière se déroule sur quinze journées, avant des phases finales faisant affronter les huit premiers du classement. L'équipe la mieux classée recevra systématiquement ses matchs à élimination. Lors de cette phase à élimination directe, les rencontres se décident sur un match sec. Il n’existe pas de relégation dans ce championnat du pacifique.

Cette nouvelle saison voit arriver de nouvelles règles pour rendre la compétition encore plus rapide et plus fluide qu’auparavant. Les buteurs de Super Rugby devront s'habituer aux coups de pied chronométrés. Comme en Top 14, les buteurs auront 90 secondes pour taper une transformation, et une minute pour les pénalités. Concernant les mêlées et les touches, après que celles-ci aient été marquées par les arbitres, elles doivent se dérouler dans les 30 secondes suivant ces marques. Pour les rucks, les ballons doivent être utilisés dans les 5 secondes suivant la formation de ces derniers.

Pour la deuxième journée, le Super Round est de nouveau mis en place. Il consiste à disputer les six rencontres de cette journée dans le même stade, l'AAMI Park de Melbourne

Les Franchises :

Les franchises australiennes :

Les Brumbies de Canberra

de Canberra La Western Force de Perth

de Perth Les Rebels de Melbourne

de Melbourne Les Reds de Brisbane

de Brisbane Les Waratahs de Sydney

Les franchises Néo-zélandaises :

Les Blues d’Auckland

d’Auckland Les Chiefs d’Hamilton

d’Hamilton Les Crusaders de Canterbury

de Canterbury Les Highlanders de Dunedin

de Dunedin Les Hurricanes de Wellington

de Wellington Les Moana Pasifika d’Auckland

La franchise fidjienne :

Les Fijian Drua de Suva

Les Stades :

Les franchises australiennes :

Les Brumbies de Canberra : GIO Stadium

La Western Force de Perth : HBF Park

Les Rebels de Melbourne : AAMI Park

Les Reds de Brisbane : Suncorp Stadium

Les Waratahs de Sydney : Sydney football Stadium

Les franchises néo-zélandaises :

Les Blues d’Auckland : Eden Park

Les Chiefs d’Hamilton : Waikato Stadium

Les Crusaders de Christchurch : Rugby League Park

Les Highlanders de Dunedain : Forsyth Barr Stadium

Les Hurricanes de Wellington : Sky Stadium

Les Moana Pasifika d’Auckland : Mount Smart Stadium

La franchise fidjienne :