Sous la pluie, la première rencontre de la 22e journée de Pro D2 bascule en faveur de Colomiers devant Agen (20-15). Les Columérins se montrent plus réalistes que leurs adversaires agenais. Et extrêmement solides en défense. Au classement, ce succès leur permet de revenir à une longueur d’Agen, qui se doit se consoler avec le bonus défensif.

Le réalisme face à l'obstination

Après des premières escarmouches agenaises, Colomiers valide un départ plus efficace. Les locaux se montrent très réalistes et prennent dix points d’avance en trois minutes. Sur un essai transformé de Max Auriac d’abord (9e) puis une pénalité longue distance de Maxime Javaux (10-0, 12e). Mais les Agenais s’installent ensuite longuement dans le camp columérin. Et finissent par concrétiser cette domination tant au niveau territorial que de la possession. Les visiteurs valident ainsi trois temps forts par des pénalités d’Elton Jantjies (22e, 31e, 40e). Et à la pause, Colomiers ne mène donc plus que d'une longueur (10-9). Le réalisme columérin mène d'un rien face à l'obstination agenaise.

Dans le deuxième acte, Colomiers arrive dans un premier temps à plus jouer dans le camp adverse. Mais les locaux manquent de munitions pour s’échapper au tableau d’affichage, notamment dans le secteur de la touche (5 ballons perdus sur le match). Les Haut-Garonnais subissent alors, se mettent à la faute à plusieurs reprises et paient cela avec un carton jaune à l’encontre du pilier Thomas Dubois pour fautes répétées (48e). Les Agenais en profitent pour immédiatement prendre les devants sur une pénalité d’Elton Jantjies (10-12, 48e). Mais paradoxalement, à 14 contre 15 les locaux vont réussir à mettre le coup de collier nécessaire vers le succès. Au lieu de s’effondrer en infériorité numérique, les joueurs de Julien Sarraute font corps. Sur une mêlée puis sur ballon porté. Ils se rapprochent de l’en-but adverse et sur un nouveau maul, Jorick Dastugue réussit à s’en extraire et le ballon parvient à Thomas Larrieu pour un essai en force (57e). Colomiers reprend alors ses efforts en défense et repousse tous les assauts agenais. Si une pénalité d’Elton Jentjies (64e) rapproche les visiteurs, l’ouvreur local Maxime Javaux redonne un peu d’air à son équipe en toute fin de partie (79e). Les barbelés columérins sont solides dans cette rencontre et permettent de valider ce succès (20-15).

Colomiers engrange à domicile, Agen grignote à l'extérieur

Colomiers enchaîne un troisième succès consécutif à domicile et devra désormais tenter de s’exporter à nouveau. Cela ne sera pas chose aisée au prochain match vendredi 3 mars, chez le leader oyonnaxien. De leur côté, les Agenais tenteront de bonifier ce point avec l’accueil de Soyaux-Angoulême. Avant les rencontres de ce vendredi, Agen est 3e avec 58 points. Et Colomiers, 4e à une longueur. Derrière l’intouchable Oyonnax, la bataille pour prendre les meilleures places dans l'optique de la phase finale fait rage. Et elle est très serrée.