Lors du déplacement à Agen, Provence Rugby est parvenu à ramener les points du match nul, mais a aussi perdu Lucas Martin. Le très prometteur talonneur, qui a disputé 18 matchs de Pro D2 sur 21 possibles cette saison, s'est luxé l'épaule à Armandie et a dû se faire opérer dernièrement, annonce le club de Provence ce jeudi. Une blessure qui le rend indisponible pour une durée pouvant aller de quatre à six mois, ce qui signifie que la saison de Martin est d'ores et déjà terminée. \ud83d\udd34 ?????????? \ud83c\udfe3 | La saison de Lucas Martin est terminée suite à sa blessure à l'épaule. — Provence Rugby \u26ab\ufe0f\ud83c\udfc9 (@ProvenceRugby) February 23, 2023 Un gros coup dur pour ce jeune joueur, mais aussi pour l'équipe de Mauricio Reggiardo, qui lutte pour accéder à la phase finale de Pro D2, pour la première fois de l'histoire du club. Actuellement septième au classement avec cinq points de retard sur le sixième, Colomiers, Provence Rugby reçoit Biarritz vendredi à 21 heures.